KKTC’de bir ilk

Çiğdem AYDIN

Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, kanser hastalarına yardımcı olmak amacıyla dün bir İLK’e daha imza attı.

Hafta içi her gün 16.30-18.00 arasında tv 2020’de yayınlanan ‘Gündem Özel’ programında, kanser hastalarının sayısındaki artışa dikkat çeken ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin mali sıkıntı içinde olduğunu belirten Reşat Akar “onlara yardımcı olmak ve dayanışma ruhunu geliştirmek amacıyla kravatımı açık artırmaya çıkarıyorum. En yüksek rakamı veren kravatın sahibi olacak” dedi.

Telefonlar kilitlendi

Canlı yayın sırasında çok sayıda vatandaş Diyalog Medyayı telefonla arayarak açık artırmaya katılmak istediğini bildirdi.

İki yüz TL ile 3 bin 100 TL arasında teklifler yoğunlaşırken, işadamı Günay Çerkez canlı telefon bağlantısıyla programa katılarak, böylesi anlamlı bir kampanyaya 10 bin lira ile katılmak istediğini söyledi. Çerkez, Reşat Akar’ı kutladıktan sonra şunları söyledi:

“Bu çok anlamlı hareketiniz herkes gibi beni de duygulandırdı. Dolayısıyla bir girişimde bulunmak istedim. Kravatınız bana kaldığı için çok mutluyum. Onu özenle saklayacağım.”

Para derneğe bağışlanacak

Reşat Akar ise, destek veren tüm vatandaşlara teşekkür ederek, 10 bin liranın Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail’e takdim edileceğini söyledi.

Akar, ayrıca derneğin düzenlemiş olduğu kermese herkesin destek vermesi çağrısında bulundu.