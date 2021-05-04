Bölge halkı memnun

Hüseyin ÇİÇEK

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Yıldırım köyündeki Atatürk büstünün yenilenmesi çalışmalarında sona gelindi. Köy meydanına 2020 yılı Ocak ayında başlanan çalışmaların bitmek üzere olduğu, Atatürk büstünün çok kısa süre içerisinde tamamlanacağı öğrenildi.

Yıldırım sakinleri, köylerinde Atatürk büstünün yenilenmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.



Köy sakinleri, “En sonunda atamızın büstünü köy meydanımızda görecek olmanın memnuniyetini yaşıyoruz” şeklinde konuştu.Büstü yenileme çalışmalarına 2020 yılı Ocak ayında başlayan Yeniboğaziçi Belediyesi, “Yıldırım köyünde bulunan yıkık ve harabe durumda olan Atatürk büstünü yenilemek için çalışmalar başlatıldı. Kısa bir süre içerisinde tamamlanması planlanan Atatürk büstünün yanında peyzaj çalışması ile birlikte parke ve büstün etrafını çevreleyen duvarın da yapımına başlandı. Söz konusu tüm çalışmalar tamamlandığında Atamıza yakışır bir büst Yıldırım köyümüze kazandırılacak” şeklinde açıklama yapmıştı.