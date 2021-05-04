Şokmar’da şok oldu

Suna ERDEN

Girne’de müşteri olarak girdiği yerlerden pahalı eşyaları pantolonunun içerisine gizleyip çalan Ürdünlü Mohannad Abdel Rauof Al Ouadah’ın daha önce de suç işlediği, hakkında ihraç emri çıkarıldığı ancak öğrenci olmasından dolayı bir şans tanındığı ortaya çıktı.

Zanlının 2020 yılından mülke tecavüz suçu işlediği, 3 ay hapis cezası aldığı, tahliye olduktan sonra mühendislik eğitimine devam ettiği belirtildi.

Ülkeden gönderilmeyen ancak 2021 yılı nisan ayında 3 ayrı yerden hırsızlık yapan zanlı bu kez cezaevine gönderildi.

Nisanda atağa geçti

Girne Kaza Mahkemesi’ne teminat talebiyle çıkarılan zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, zanlının 2021 yılı Nisan ayı içerisinde 3 ayrı suç işlediğini söyledi.

Polis, zanlının ilk olarak 13 Nisan 2021 tarihinde Girne’de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Şokmar’a müşteri olarak gittiğini, 300 lira değerindeki kablosuz cep telefonu kulaklığını pantolonun içerisine gizleyerek çaldığını söyledi.

Polis memuru, zanlının 19 Nisan’da ise Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Mert Optik’ten 5 bin 900 lira değerinde iki adet marka gözlüğü pantolonunun içerisine koyup, dükkândan çıkararak çaldığını ifade etti.



Zanlı 20 Nisan tarihinde de suç işlediğini kaydeden polis, Girne’de Kordonboyu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Demiralp İletişim isimli iş yerine müşteri olarak gittiğini, 3 bin 500 lira değerindeki telefonu pantolonunun içerisine soktuğu sırada iş yeri sahibi tarafından fark edildiğini söyledi.Polis, iş yeri sahibi Ali Demiralp’ın durumu fark edince elemanı Memduh Tek’e seslendiğini, zanlının telefonu bırakıp kaçmaya başladığını ancak iş yeri çalışanı tarafından yakalandığını ifade etti.Polis, zanlının yakalandığı esnada üzerinde kulaklık ile bir adet çalıntı gözlüğün bulunduğunu ancak diğer emarelerin halen kayıp olduğunu bildirdi.

İhraç emri ertelenmişti

Zanlının 12 gün tutuklu kaldığını belirten polis, 2020 yılında işlediği mülke tecavüz suçundan 3 ay hapis cezası aldığını, hakkında ihraç kararı çıktığını ancak üniversite öğrencisi olması nedeniyle kendisine bir şans verildiğini belirtti.

Polis, zanlının eğitimini tamamlayabilmesi için ihraç emrinin ertelendiğini, okul sonrasına bırakıldığını söyledi.

Polis, ancak zanlının 2021 Nisan ayı içerisinde 3 ayrı yerden hırsızlık yaptığını belirterek, teminat istedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının bir ay süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.