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Kısa sürede tamamlanacak

Bakan Canaltay, İskele ilçesi sınırları içerisinde yapımı devam eden yol projelerini inceledi

Kısa sürede tamamlanacak
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Karayolları Dairesi ve Türkiye Karayolları Koordinatörlüğü yetkilileriyle birlikte İskele ilçesi sınırları içerisinde yapımı devam eden yol projelerinde incelemelerde bulundu. 
Canaltay, Başbakan Ersan Saner ile birlikte inşaatı devam eden İskele-Çayırova duble yolunda incelemeler yaptı. 

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Canaltay, daha sonra Bafra ve Çayırova’da vatandaşların yeni yol hakkında ilettikleri talepleri değerlendirdi.
Verilen bilgiye göre, Canaltay, inceleme sırasında yaptığı açıklamada, yol inşaatının en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, Karpaz bölgesinin hak ettiği yola kavuşacağını vurguladı. 
Bafra’nın ardından yapımı devam eden Balalan-Yenierenköy yolunda incelemelerde bulunan Canaltay, daha sonra Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ile bir süre görüşerek, bölgedeki sorunlar hakkında bilgi aldı.  

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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