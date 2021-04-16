Kuzeyde 74, güneyde 690 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 74, Güney Kıbrıs’ta ise 690 yeni vaka belirlendi, tedavi gören 6 hasta hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan toplam 7 bin 939 test sonucunda 70'i yerel 74 pozitif vakaya rastlandığını ve 53 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunduğu belirtildi.

Vakaların 27 ‘si Lefkoşa, 25’i Gazimağusa, 13’ü Girne ve 5’i İskele bölgesinden. Vakaların yerleşim yerlerine göre dağılımı ise şöyle:



Lefkoşa Merkez 1, Gönyeli 7, Yılmazköy 1, Göçmenköy-1, Dereboyu 1, Çağlayan 2, Surlariçi 1, Ortaköy 4, K.Kaymaklı 9; Girne Merkez 8, Boğazköy 1, Ozanköy 1 , Karşıyaka 2 , Zeytinlik 1; Gazimağusa Merkez 7, Karakol 2, Kaliland 3, Çanakkale 3, Sakarya 4, Gülseren5 , Maraş 1; İskele Merkez 1, Yenierenköy 1, Ötüken 1 , İskele Boğaz 2.Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 5.Güvende kal uygulaması çerçevesinde dün 76 kişiye bileklik takıldı. Takip edilen bileklikli sayısı 167 oldu.

Güneyde yine can kaybı

Güney Kıbrıs’ta dün Covid-19’dan dolayı 6 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte yapılan 50 bin 902 test sonucunda 690 yeni vaka belirlendi.

Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 53 bin 944’e, toplam ölü sayısı 283’e yükseldi.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2021, 09:55