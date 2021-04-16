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İlk gün 151 kişi geldi

Kuzey Kıbrıs’a 4 aylık aradan sonra charter sefer düzenlendi

İlk gün 151 kişi geldi
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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kapalı devre turizmle ilgili almış olduğu karar doğrultusunda Ercan Havalimanı’na haftada dört adet charter uçuş izni verildi. 
Bu kapsamda ilk charter sefer dün akşam İstanbul'dan düzenlendi. 151 yolcu saat 20.30 sırlarında Ercan’a iniş yaptı. 

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Uçaktan inen turistlere gümrük işlemlerini tamamladıktan sonra havaalanında bulunan Turkcell stantlarında elektronik bileklik takıldı.
Kapalı turizm kapsamında gelen turistler en fazla 3 gece, 4 gün adada kalabilecek.
Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 4 ay sonra KKTC’ye turizm amaçlı charter sefer düzenlenmiş oldu.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2021, 10:10
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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