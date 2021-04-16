Projeler hayat buluyor 

İskele Belediyesi, kapalı pazar yeri ve terminal alanının yapımına başlandığını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin desteği ve İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapımına bugün başlanan İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı Düzenleme Projesi 15.500 metrekarelik Alan üzerinde inşa edilecek.



Öte yandan İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile birlikte yapımı devam eden İskele Türk Maarif Koleji binasının inşaatında incelemelerde bulundu.Yapılan açıklamada, 10 Ağustos 2020 tarihinde temeli atılan İskele Türk Maarif Koleji binasının yapım çalışmalarının, pandemi nedeniyle zaman zaman dursa da, devam ettiği belirtildi.Okul, Vakıflar İdaresi’nin katkılarıyla yapılacak