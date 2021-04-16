banner493

Projeler hayat buluyor 

İskele Belediyesi, kapalı pazar yeri ve terminal alanının yapımına başlandığını açıkladı

Projeler hayat buluyor 
banner432

 İskele Belediyesi, kapalı pazar yeri ve terminal alanının yapımına başlandığını açıkladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin desteği ve İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapımına bugün başlanan İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı Düzenleme Projesi 15.500 metrekarelik Alan üzerinde inşa edilecek.

banner499
Öte yandan İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile birlikte yapımı devam eden İskele Türk Maarif Koleji binasının inşaatında incelemelerde bulundu.
Yapılan açıklamada, 10 Ağustos 2020 tarihinde temeli atılan İskele Türk Maarif Koleji binasının yapım çalışmalarının, pandemi nedeniyle zaman zaman dursa da, devam ettiği belirtildi. 
Okul, Vakıflar İdaresi’nin katkılarıyla yapılacak

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İlişkiler güçlenecek
İlişkiler güçlenecek
  1. KIBRIS

banner471

banner459

banner472

banner460