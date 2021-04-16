2022’yi önermesini eleştirdi: Komiteden geçmez

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümet ortaklarının seçim tarihi olarak 3 Nisan 2022’yi önermesini eleştirdi.

Özersay, hükümetim Meclisi toplamakta zorlanan, aciz ve yamalı bir bohça olduğunu savunarak,

“Bu ülkeyi bir yıl daha taşıyamaz” dedi. Özersay, seçim tarihine yönelik önerilerin komiteden geçmeyeceğini de ifade etti.

Özersay, tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Hükümetin erken seçim için 2022 yılı Nisan ayını önermesini eleştiren Özersay, şunları söyledi:

Meclisi toplamakta zorlanan, her hafta bozulacağı söylenen, kendi aralarında uzlaşı ve koordinasyondan yoksun olan böyle bir hükümet bu ülkeyi bir yıl daha taşıyamaz. Mecliste şu anda zorlama bir tablo vardır. Bu hükümet azınlıktır ve yamalı bohça şeklinde kurulmuştur. Hükümete destek veren her milletvekili ayrı bir Cumhuriyet gibidir. İstediği bir şey olmadığında Meclise gelmeyip, nisap sorunu çıkarabiliyor.

Burası bir hukuk devletiyse hükümetin bu toplumda bir karşılığı yoktur. Meşruiyetini toplumdan almadığı için ilerleyemiyor.”



Pandemi nedeniyle ülkenin her alanda ciddi bir planlamaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Özersay, hükümetin ekonomik ve diğer sorunlarla ilgilenmek yerine kurultay, makam mevki derdinde olduğunu savundu. Özersay, “Ülkeyi yönetmekte ve planlama yapmaktan aciz olan hükümet en kısa zamanda halkın karşısına çıkmalıdır” dedi.“Her bir siyasi parti kendine göre görüş ortaya koyabilir” diyen Özersay, ancak doğru olanın toplumun menfaatlerini düşünerek ortak bir paydada buluşmak olduğunu söyledi.

Komiteden uzlaşı çıkmaz

HP lideri Özersay, hükümet ile muhalefetin seçim tarihi önerilerinin Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nin gündemine alınacağını ifade etti.

Komitede hükümetin de muhalefetin de 3’er milletvekili olduğunu kaydeden Özersay, “Bir taraf diğer tarafa destek vermezse tarihle ilgili uzlaşı çıkmaz. Bu nedenle uzlaşalım diyoruz. Eğer uzlaşırsak önümüzde alan açılır; hem AD-HOC Komitesi kurup seçim yasasının değişmesini görüşebiliriz hem de ara seçimlerden kurtuluruz” dedi.

Genel Başkan Özersay, şimdiki hükümet kurulmadan önce UBP-CTP ve HP’den oluşan bir oluşum önerisinde bulunduğunu, eğer gerçekleşseydi şu anda yaşanan istikrarsızlığın görülmeyeceğini ifade etti.

Özersay, ancak mevut hükümetin bozulması halinde ülkeyi erken seçime taşıyacak olan oluşumun UBP-CTP ve HP’den oluşacak bir yapı olabileceğini sözlerine ekledi.