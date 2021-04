Öncelik geçim derdi

Ömer KADİROĞLU

Hükümet erken seçim için 2022 yılı Nisan, muhalefet ise 2021 yılı Ağustos ayını ortaya attı. Vatandaş ise gündemlerinin siyaset olmadığını, önceliklerinin geçim derdi olduğunu belirterek seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini söyledi.

Siyasi arenada erken seçim tartışması sürerken, Diyalog’a konuşan vatandaşlardan bazıları ise en erken zamanda seçim yapılması gerektiğini ifade etti. Bazıları ise dertlerinin seçim değil, geçim olduğunu ifade etti. Vatandaşlar, önümüzdeki haziran ayında yapılması planlanan ara seçimler konusunda ise aynı görüşte buluştu. Vatandaşlar, bir milletvekili için seçime gidilmemesi gerektiğini ifade etti.

Ne dediler…?

Ergin Eliaçık

“Bir seçim olsa kime oyumuzu vereceğimizi bilemiyoruz. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki her yıl neredeyse bir seçim oluyor. Hükümetin şu anki gidişatı pekiyi değil. Seçimlerden yeni çıktık ve bir seçim için de şu an çok erken olduğunu düşünüyorum. Şu an bir seçim olsa yine aynı partiler yönetime geleceği için çok da iyi olacağını düşünmüyorum.”

Vedat Tekiner

“Hükümet zaten kurulurken erken seçim vaadi ile kuruldu. Hükümet verdiği sözün arkasında durmalı. Haziran ayında bir vekil için seçime kesinlikle gidilmemelidir. Bir milletvekili için mevcut ekonomik düzende çok büyük bir israf olur. Eğer hükümet bu kötülüğü de bu halka reva görüyorsa çok ayıp.”

Mahmut İslamoğlu

“Siyasiler şu anda erken seçim tartışmasına girdi. Bu durum ile ilgili iktidar başka, muhalefet başka şeyler söylüyor. Şu an bir seçim olursa katılımın çok az olacağını düşünüyorum. Seçim eğer olacaksa idareciler gününe karar verecek halk da gidip oyunu kullanacak. Son zamanlarda siyaset de siyasetçiler de çok fazla değer kaybetti. Ümitsiz bir haldeyiz ve neresine dokunsak elimizde kalıyor.”

Duran Yüceyüksel



“İçerisinde bulunduğumuz süreçte siyaset düşünülmesi doğru değildir. Herkes şu anda iş güç derdinde ve büyük bir ekmek kavgası yaşanıyor. Siyasiler de halkın durumunu görmeden koltuk ve seçim derdine düşüyor. Şu şartlarda mevcut hükümetle yola devam edilmelidir çünkü bir seçim olması demek ek masraflar demektir.”

Nazım Kızılbora

“Bence seçimin en erken zamanda yapılması gerekiyor. İktidar ile muhalefet farklı seçim tarihi veriyor. Ancak seçimin en erken zamanda yapılmalı, hatta gerekirse yarın seçime gidilmelidir.”

Ahmet Bulut

“Vatandaş çok zor durumda ve bence içerisinde bulunduğumuz süreçte hiç kimse seçim düşünmüyordur. Bir seçim olması halinde yine koalisyon hükümeti olacağından memnun edici olmayacaktır. Haziran ayında tek bir milletvekili seçmek için değil de kaçınılmaz olması halinde erken genel seçime gidilmelidir.”

Mustafa İnönülü

“Siyasette şu anda erken seçim tartışmaları yaşanıyor. Herkes bir çıkmaza girdi ve birçok sorun yaşanıyor. Buna bağlı olarak erken genel seçim en erken zamanda yapılmalıdır. Muhalefet başka, iktidar başka seçim tarihi veriyor ancak en erken zamanda genel seçime gidilmesi gerekiyor.”

Recep Şehitoğlu

“Siyaset şu anda erken seçim tartışmaları yapıyor. Erken seçim olursa daha mı iyi olacak bilmiyorum. Eğer hükümet yönetebiliyorsa erken seçime gerek yoktur.

Kıbrıs’ta sürekli seçim isteniyor ancak kimse oy verdiklerine ne yapacaksınız sorusunu sormuyor. Aynı düzen devam edecekse boşuna seçime gitmesinler. Haziran ayında sadece bir milletvekili için seçime gidilmesini doğru bulmuyorum.”

Salim Borucu

“Siyaset şu anda erken seçim tarihini tartışıyor. Her gelen kendi koltuğunu korumak için mücadele ediyor. Halk için bir çalışma yapmadıkları için bizler de siyasetten soğumaya başladık. Benim görüşüm seçimin gününde yapılmasıdır. Haziran ayında sadece bir milletvekili seçmek için seçime gidilmesi doğru değil. 49 milletvekili ile de iş yapılabilir.”