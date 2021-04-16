İlişkiler güçlenecek

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör başkanlığındaki bir heyet KKTC’ye 3 günlük ziyaret gerçekleştirdi.
KTBB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 12-14 Nisan tarihlerini kapsayan resmi çalışma ziyareti kapsamında önemli görüşmeler yapan TBB heyetine, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığında, bazı belediye başkanlarından oluşan KTBB heyeti ile Genel Koordinatör Hüseyin Köle eşlik etti.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör ve heyeti, Güngör Katı Atık Tesisi’nde ve kapalı Maraş’ta incelemelerde bulundu. Başbakan Ersan Saner ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından kabul edilen heyet, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni de ziyaret etti.