İlişkiler güçlenecek

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör başkanlığındaki bir heyet KKTC’ye 3 günlük ziyaret gerçekleştirdi.

KTBB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 12-14 Nisan tarihlerini kapsayan resmi çalışma ziyareti kapsamında önemli görüşmeler yapan TBB heyetine, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığında, bazı belediye başkanlarından oluşan KTBB heyeti ile Genel Koordinatör Hüseyin Köle eşlik etti.



Farklı bölgelerde incelemeler yapan heyet, KTBB Asbaşkanı, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Yeni Boğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü, Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan ve Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ile bir araya geldi.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör ve heyeti, Güngör Katı Atık Tesisi’nde ve kapalı Maraş’ta incelemelerde bulundu. Başbakan Ersan Saner ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından kabul edilen heyet, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni de ziyaret etti.