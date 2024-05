'KKTC'de Huzur kalmadı'

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta adli suçlarda meydana gelen artışlar, vatandaşları gelecek açısından endişelendiriyor. Bir turizm ve eğitim adası olan Kıbrıs’ta suçlara karşı çok katı önlemlerin alınmasını isteyen vatandaşlar, özellikle yabancı uyrukluların hızlı bir şekilde ihraç edilmesi gerektiğini söylüyor.

Hırsızlık, soygun, şiddet ve uyuşturucu olaylarının yanı sıra trafikte meydana gelen kazaların ürkütücü boyutlarda olduğunu belirten vatandaşlar, caydırıcı cezaların yanı sıra sıkı denetimlerin ara vermeden devam edilmesini istiyor. Vatandaşlar, polis gücünün artırılması için devletin kaynak ayırmasını öneriyor.

Ne dediler?..

Ümit Güloğlu:

Suçların artmasının nedeni ülkede hızla artan yabancı nüfusla alakalıdır. Dışarıdan gelen insanlarla birlikte alışık olmadığımız suçlarla da karslılaşıyoruz. Ayrıca ekonomik zorluklar da insanları suç işlemeye yönlendiriyor. Ülkede özellikle yabancıların işlediği suçlarla ilgili polis daha fazla denetim yapmalı ve polis sayısının da çok daha fazla arttırılması gerekiyor. Trafiğe çıkmaktan korkuyor kendimizi evimde veya iş yerimde güvende hissetmiyorum. Patronunu öldürüp güneye kaçanlar çalıştığı iş yerini soymalar ve daha birçok suç yaşanıyor ve bizi endişelendiriyor…

Seval Karafistan:

Ülkede suç oranlarının artışı yönetimin eksikliği ve ülkeye girişlerin kontrolsüz olmasıyla alakalıdır. Ülkeye girişlerin özellikle Afrikalıların öğrenci olarak gelenlerinin okula gidip gitmediklerinin denetlenmesi gerekiyor. Ben evimde iş yerimde ve yolda giderken kendimi hiç güvende hissetmiyorum…

Erkan Aksel:

Suçların artması denetimsizlik ve ülkeye girişlerin denetlenmemesinden kaynaklanıyor. Her gün farklı bir suç hergün yeni suçlular. Bir an önce önlem alınması gerekiyor. Ülkede denetimler yaparak yurt dışından öğrenci olarak gelenlerin okula devam edip etmediği konusunu iyice araştırılması gerekiyor aksi takdirde çok daha büyük sorunlarla karşılaşacağız. Evimizde iş yerimizde ve araçla yolda giderken kendimizi güvende hissetmiyoruz. Eskiden böyle değildi ancak şimdi çok sıkıntılı günler yaşıyoruz…

Elyasa Porsnok:

Ülkede suç oranları artıyor ve bunun nedeni hükümet edenlerin sorumsuz davranmasıyla alakalıdır. Ülkede suç işleyenleri doğrudan sınır dışı etmeleri gerekiyor. Evimizde iş yerimizde veya aracımızla yolda giderken kendimizi güvende hissetmiyoruz ve korkarak dışarıya çıkıyoruz. Bu yaşanan sorunlarla ilgili ülkeyi yönetenlerin çalışmalar yapmasını istiyoruz…

Verda Porsnok:

Ülkede suçlar artıyor. Ben 37 yıl önce Kıbrıs’a geldiğimde çok güzel çok sakin bir ülkeydi ancak şimdi yolda yürümeye korkar olduk. Beklentimiz bu sorunlarla ilgili yetkililerin çalışmalar yaparak çözmeleridir. Evimizde iş yerimizde veya arabayla yolda giderken kendimizi eskisi gibi güvende hissetmiyoruz…

Cengiz Dağdagezer:

Ülkede artan suçların tek nedeni her geleni sorgusuz sualsiz ülkeye almalarından kaynaklanıyor. Bunları önleyebilmek için ülkeye gelenlerin iyice denetlenmesi ve nerede ne yapıyor nasıl yaşıyor takip altında tutmaları gerekiyor. Evimizde iş yerimizde veya aracımızla yolda giderken kendimizi hiç güvende hissetmiyoruz. Yetkililerden beklentimiz eski günlerdeki gibi ülkeyi güvenli bir hale getirecek çalışmalar ve denetimler yapmalarıdır…

Özay Abik:

Ülkede suçların artmasının tek nedeni denetim olmamasıdır. Ülkede kaçak olanların denetlenerek sınır dışı edilmesi gerekiyor. Özellikle yabancıların işlediği suçlarla ilgili sokakların daha fazla kontrol altında tutulması gerekiyor. Yolda araç kullanırken, evimizde veya iş yerlerinde kendimizi güvende hissetmiyoruz. Yetkililerden beklentimiz ülkeyi güvenli bir hale getirecek çalışma ve denetimleri yapmalarıdır…

Mehmet Edip:

Ülkede suçların artmasının tek nedeni devletin denetim yapmamasından kaynaklanıyor. Ülkede kontrolsüz bir durum var ve her gelen bu ülkeye rahatça girip daha sonra denetlenmediği için suçlar da artıyor. Bu konuda ciddi adımlar atılarak ülkenin tekrardan güvenli hale getirilmesi gerekiyor. evimizde iş yerlerimizde veya arabayla yolda giderken artık kendimizi çok da güvende hissetmiyoruz…





Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2024, 09:58