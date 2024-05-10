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‘Tuzağa çekildim’

UBP milletvekili Emrah Yeşilırmak, KSTU direktörü Serdal Gündüz’ü ‘çete’ kurmakla suçladı

‘Tuzağa çekildim’
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   Güzelyurt Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde yürütülen ‘sahte diploma’ ve ‘sahte belgeyi tedavüle sürme’ soruşturmasında adı anılan UBP İskele milletvekili Emrah Yeşilırmak, okul direktörü Serdal Gündüz’ü ‘çete’ kurmakla itham ederken, kendisinin de tuzağa çekildiğini söyledi.
   Kıbrıs Postası’nda Erçin Şahmaran’ın sorularını yanıtlayan Yeşiırmak, Sahte Diploma iddialarıyla ilgili olarak şunları söyledi:
 “Bana bölümü tamamlamak için 36 dersin yeterli olduğu söylendi. Ben sordum, 'Ders almam gerekir mi?' 'Hayır, ben bölüm başkanıyım, alman gerekmez,' dendi.
   Oradaki çete birçok insanı bu şekilde o tuzağın içine çekti. Kayıtlarda bilinçli oylama yaptılar. Ben oradaki okula gitmedim. Bana şimdi söylenen şu dur, senin 6-8 ders alman gerektiği söylendi. Bu benim sorumluluğum değil, okulun sorumluluğu olan bir şey. Bize 5 ders daha almamız gerekir denseydi, alırdım.” 

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YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 3 saat Önce

Bizi kimse hayatımızda tuzaha çekemedi , çekemez. Sizi herkes tuzaga çeker! Velâkin KaKaTC halkı sizi seçer. Sana inananı sikeyim.

Doğru Söz
Doğru Söz - 3 saat Önce

Ben üniversite bitirdim. Kimse da bana ne kadar ders almam gerektigini söylemedi. O zaten belli. Kaç kredi alacağını bile bileneyen adamları vekil yapan KaKaTC toplumu utansın.

Okur.
Okur. - 3 saat Önce

Olur, insanlar da yuttu!

Cok komik
Cok komik - 11 dakika Önce

Alirken iyi idi tuzak yoktu cunku her ay güzel mas alirdin si.di kotu beter ol

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