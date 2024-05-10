‘Tuzağa çekildim’

Güzelyurt Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde yürütülen ‘sahte diploma’ ve ‘sahte belgeyi tedavüle sürme’ soruşturmasında adı anılan UBP İskele milletvekili Emrah Yeşilırmak, okul direktörü Serdal Gündüz’ü ‘çete’ kurmakla itham ederken, kendisinin de tuzağa çekildiğini söyledi.

Kıbrıs Postası’nda Erçin Şahmaran’ın sorularını yanıtlayan Yeşiırmak, Sahte Diploma iddialarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Bana bölümü tamamlamak için 36 dersin yeterli olduğu söylendi. Ben sordum, 'Ders almam gerekir mi?' 'Hayır, ben bölüm başkanıyım, alman gerekmez,' dendi.

Oradaki çete birçok insanı bu şekilde o tuzağın içine çekti. Kayıtlarda bilinçli oylama yaptılar. Ben oradaki okula gitmedim. Bana şimdi söylenen şu dur, senin 6-8 ders alman gerektiği söylendi. Bu benim sorumluluğum değil, okulun sorumluluğu olan bir şey. Bize 5 ders daha almamız gerekir denseydi, alırdım.”