Esengül AYKAÇ

Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) geçmişten geleceğe temalı Kıbrıs Günleri etkinliği düzenledi.

Etkinlikte gelenek ve göreneklerin yaşatılmasının önemine dikkat çekildi.

Okul idari kadrosu etkinlik için tüm öğrencilere teşekkür ederken, gelenek ve göreneklerin yaşatılmasının önemine vurgu yapıldı.

Açılış konuşmasında okul idarecileri, “Toplumların var olabilmesi için kültürlerine sahip çıkması çok önemlidir. Yüreğinizdeki sevinç ve geleceğinize sahip çıkma isteği beni çok heyecanlandırdı. Kültür dairesi olarak eğitim camiasını ve yönetim kadrosunu biliyorum. Büyük bir çabayla akademik yönden sosyal ve kültürel faaliyetler olarak çok kıymetli çalışmalar yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte birçok geleneksel tat da stantlarda yapılarak, satışa sunuldu, ayrıca öğrenciler tarafından hazırlanan eski düğün ve kına gecelerini konu alan bir de defile sergilendi.

Gelinler göz kamaştırdı

Lefkoşa Belediyesi Nikah Memuru Mesude hanımın 1957 yılına ait bindallısı, okulun kimya öretmeni Utku hanımın annesinin 1983 yılında giydiği nişan kıyafeti, okulun matematik öğretmeni Şebnem Çobanoğlu’nun annesi Şengül Hanımın 1960’lı yılların sonuna ait bindallı defile de sergilendi.

Güzelyurt’tan GÜSAD Başkanı Ayhan Bıçaklı’nın defilede gösterimi yapılması için verdiği gelinli ise 1958 yılına ait dönemin gelinleri gözleri kamaştırdı.