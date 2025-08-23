Bakanlar Kurulu, yurt dışı suç örgütleriyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle Türkiye vatandaşı 9 kişiyi yasaklı göçmen ilan etti; biri Portekiz, 15’i Türkiye vatandaşı 16 kişinin ise KKTC’ye girişini yasakladı.

Alınan kararda, söz konusu kişilerin “ağır yaralama, kurşunlama, kasti hasar” gibi yasa dışı faaliyetlerde bulundukları ve suç örgütleriyle iltisaklı oldukları belirtildi.

Ayrıca kamu düzeni, yönetsel düzen veya genel ahlakı tehlikeye sokacak davranışlarda bulundukları kaydedildi.

Bakanlar Kurulu kararı kapsamında haklarında ihraç kararı bulunan şahısların tespitine yönelik operasyon düzenlendi. Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dün sabah Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt’ta toplam 14 adrese eş zamanlı Şafak Operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda haklarında ihraç kararı bulunan 5 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Yasaklı göçmen ilan edilenler

1. Ali Çiçek

2. Hakan Özgısı

3. Durmuş Zümrütyaprak

4. Koray Oksay

5. Vitali Naumov

6. Yağmur Gültemur

7. Faysal Çeker

8. Mehmet Hüseyin İpek

9. Akın Ölçen

KKTC’ye girişi yasaklananlar

1. Gencay Kudret

2. Timuçin Açık

3. Ersin Akkaya

4. İbrahim Kudret

5. Aleks Shumskiy

6. Hasan Koluman

7. Burak Yazıcı

8. Barış Bışaroğlu

9. İsmail Atız

10. Şiyar Atız

11. Yakup Kayhan

12. Hamit Can Polat

13. Özkan Demirtaş

14. Mert Hasan Kazın

15. İlkay Soylu

16. Metehan Arıcı



Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2025, 09:49