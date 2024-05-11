Gülseren’de özel gün

İbrahim DİRAN

47’nci Dönem Asteğmen ve Çavuş Celbi, Gülseren Kışlası'nda düzenlenen törenle ant içti.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan törende tören yerine getirilen tabur sancağının tanıtımı yapıldı, ardından Asteğmen ve Çavuş Celbinin askerlik andı içmesine geçildi. Konuşmalar, Eğitim Taburunda üstün başarı gösteren askerlere başarı belgelerinin takdimi, 10’ncu Yıl Marşı'nın okunması ve geçitle tören sona erdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, asker ve ailelerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Tatar, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT), Kıbrıs Rum tedhiş örgütü EOKA ve Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasını hedefleyen ENOSİS hareketine karşı verilen mücadelenin hafızalarda olduğunu, bu süreçlerde Kıbrıs Türkü'nün her zaman Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetlerine güvendiğini, nihayetinde 1974’te Kıbrıs’ta yeni bir dönem başladığını kaydetti.

Aytaç: Ölürsem şehit kalırsam gazi…

GKK Komutanı Osman Aytaç, ise Kıbrıs Türk halkının güven içerisinde, bağımsız ve egemen olarak yaşamaya devam etmesi için vatan savunmasına katılan yedek subay ve çavuş celbinin yemin ederek birer kahraman mücahit olduğunu söyledi. Aytaç, “Ant içme töreni askerlikteki törenlerin en kutsalıdır, yapılan yemin Türk gencinin özünde var olan, göreve hazır olmanın, kanun, nizam, örf ve adetlere bağlılığın, 'vatan için gerektiğinde ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' inancının sesli bir ifadesidir” dedi

Askerlerin anne ve babalarına da seslenen Aytaç, “Gençler, atalarının başlattığı onurlu mücadelenin bayrağını taşımaktadırlar” dedi. Aytaç, askerlerin görevlerini yerine getireceklerine, bayrağı daima dalgalandıracaklarına inancının tam olduğunu da söyledi.

Aytaç, “Gençleri fikren ve bedenen gelişmiş olarak sizlere geri göndermek öncelikli ve en büyük görevimizdir” dedi.

Asteğmen Oyal Aktaşlı 47’nci Dönem Celbi adına yaptığı konuşmada, askerlik hizmetinin kutsal bir görev olduğunu kaydetti.





Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2024, 10:13