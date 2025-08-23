Murat’ın durumu kritik

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 8 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili tutuklanan zanlı Can Avşar yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Sürücü hakkında 3 gün ek tutukluluk kararı verilirken, üç yaralıdan 2’sinin yoğun bakımdan çıktığı ancak 11 yaşındaki Murat Demirtaş’ın hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis; kazanın 19 Ağustos 2025 tarihinde saat 20.00 sıralarında Akasya Sokak’ta meydana geldiğini söyledi. Polis; YY 345 plakalı araç sürücüsü Yeşim Avcı’nın Şehit Ecvet Yusuf Caddesi kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsiz şekilde anayola giriş yaptığını belirtti. Polis, Avcı’nın yolun karşısında bulunan Şehit Hüsnü Mustafa Sokağa giriş yapmak için düz devam ettiği sırada, solundan Şehit Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyreden Can Avşar (E-36) yönetimindeki ZD 809 plakalı salon aracın önünü tıkayarak, çarpışmaya neden olduğunu açıkladı.

Kaldırıma çıktı, vitrine çarptı

Polis, çarpışmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde savrulan YY 345 plakalı aracın, kaldırım üzerine çıkarak bir işyerinin duvarı ile cam vitrinine de çarptığını kaydetti.

Polis memuru; Yeşim Avcı ile onun aracında yolcu olarak bulunan Masal Demirtaş (4), Murat Demirtaş (11), Elif Demirtaş (14), Ada Demirtaş (15), Melek Demirtaş (26) ve ZD 809 plakalı araç sürücüsü Can Avşar ile araçta yolcu olarak bulunan Yıldırım Şimşek’in (E-28) yaralandığını kaydetti.

Polis, yaralılardan Melek Demirtaş kafa travması nedeniyle yoğun bakımda; Masal, Murat ve Elif Demirtaş ise kafa travması ve beyin kanaması teşhisiyle çocuk yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığını açıkladı. Polis, Ada Demirtaş’ın kalça kırığı nedeniyle ortopedi servisinde, Yeşim Avcı’nın omurilik ve kaburga kırığı nedeniyle cerrahi serviste, Can Avşar ile Yıldırım Şimşek’in ise acil serviste tedavi altına alındıklarını kaydetti. Polis, Can Avşar’ın tedavisi bittikten sonra taburcu edildiğini, akabinde tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru; kaza sonucu ayrıca ZD 809 plakalı araçta 450 bin TL, YY 345 plakalı araçta 400 bin TL ve konu işyerinde 70 bin TL hasar oluştuğunu mahkemeye aktardı.

3 kamera görüntüsü tespit edildi

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak 2 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde kaza anını gören 3 farklı kamera tespit edildiğini aktardı. Polis, kazada ağır yaralanan Masal ve Elif Demirtaş’ın çocuk yoğun bakımdan çıkarılarak çocuk servisine alındığını; Murat Demirtaş’ın ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü, bilincinin kapalı ve hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı.

İki sürücüden kan örneği alındı

Polis, olayla ilgili 6 kişiden ifade alındığını, yapılan araştırmada kaza yapan aracın sigortasının zanlı adına kayıtlı olmadığının tespit edildiğini; bu nedenle “sigorta kapsamaksızın araç kullanma” suçunun da oluştuğunu açıkladı.

Her iki sürücüden kan örnekleri alınarak analize gönderildiğini, sonuçların henüz çıkmadığını kaydeden polis, kazaya neden olan diğer sürücünün tedavisinin devam ettiği için mahkemeye çıkarılamadığını söyledi.

Kavşağa geldiğinde hızını düşürmedi

Zanlının avukatı, polise hız konusunda sorular yöneltti. Polis, kamera görüntülerinde zanlının kavşağa geldiğinde karşı aracı gördüğünü, fren yaptığını ancak duramadığını, çarpmanın ardından diğer aracın 88 metre, zanlının aracının ise 15 metre sürüklendiğini aktardı. Polis, “Eğer zanlı şehir içi hız limiti olan 50 kilometreyle seyretseydi, fren yaptığında durabilir ya da çarpsa bile aracın bu kadar sürüklenmesi söz konusu olmazdı” dedi.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

