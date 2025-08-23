3 yıl gizlendi

Gönyeli’de yapılan denetimlerde, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği belirlenen Chukwunonso Kingsley Azodoh tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlının 20 Kasım 2022 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğü belirtildi.

Polis memuru; mahkemede verdiği ifadede, 21 Ağustos 2025 tarihinde Gönyeli Atatürk Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi ekibinin devriyesi sırasında zanlının muhaceret kontrolüne tabi tutulduğunu söyledi. Polis, yapılan incelemede, zanlının 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren toplam 996 gündür KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini aktardı.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, İçişleri Bakanlığı Sivil Muhaceret Dairesi tarafından hakkında soruşturma yürütüleceğini ve ihraç işlemlerinin başlatılacağını belirtti. Polis, soruşturmanın sürdüğünü kaydederek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

