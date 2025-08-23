Parası yokmuş

Suna ERDEN

Ercan Havalimanı’nda görevli polis memurunu boğazından sıkıp darp eden, güvenlik görevlisi ve yolcu hizmetleri personeline saldıran, sarhoş halde çevreye rahatsızlık veren Emre Çamlar yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 3 gün ek tutuklama emri alındı. Duruşmada zanlının başkası adına kiralanmış olan aracı alkollü bir şekilde sürdüğü, Ercan’da çelik bariyerlere çarparak kaza yaptığının tespit edildiği açıklandı. Araçta 35 bin, bariyerlerde bin 650 dolar hasar meydana geldiği belirtildi. Mahkemede söz hakkı alan zanlı, zararı ödeyecek parası olmadığını söyledi.

Polis memuru; olayın 21 Ağustos 2025 saat 05.00 sıralarında havalimanının giden yolcu bölümünde, 106 numaralı çıkış kapısında meydana geldiğini aktardı. Polis, zanlının 71 miligram alkol tesiri altındayken, arkadaşının adına kiralanan ZRR 739 plakalı aracın anahtarını teslim etmediği için kendisine izahat isteyen polis memuru Ş.Y.’nin boğazını sıkarak darp ettiğini ve görevinden men ettiğini belirtti.

Zanlının, makul mazereti olmaksızın el ve kollarını sallayarak uygunsuz tavırlarda bulunduğunu, yüksek sesle çevreyi rahatsız ettiğini söyleyen polis, “Burayı benim babam kurtardı, ben gazi çocuğuyum, kimse beni uçaktan indiremez” şeklinde bağırdığını kaydetti.

Alkollü araç kullandı, kaza yaptı

Polis, zanlının daha sonra havalimanı güvenlik görevlisi C.A.H.’nin omzuna vurduğunu, yolcu hizmetlerinde çalışan A.G.’yi de iterek darp ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını; yapılan soruşturmada ZRR 739 plakalı aracın kazalı olduğunun öğrenildiğini kaydetti. Polis, yapılan soruşturma ve incelenen kamera görüntülerinde zanlının adına sözleşmesi bulunmadığı halde ZRR 739 plakalı kiralık aracı alkollü kullandığını ve Ercan Havalimanı’nda bulunan otoparka ait 2 adet bariyere vurduktan sonra aracı kiralık araba şirketine teslim etmediğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, kiralık araçta 35 bin TL ve otoparkta bin 650 dolar hasar meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının ifadesinde morali bozuk olduğu için alkol kullandığını, neler yaşandığı ile ilgili hiçbir şey hatırlamadığını beyan ettiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 3 gün ek süre istedi.

Mahkemede konuşan zanlı ise “zararları ödeyecek param yok” dedi.

Mahkeme; zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

