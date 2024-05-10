Haftada bir gün karakola gidecek

Mehmet KARA

Polis Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Güzelyurt’ta Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTU) yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Gazeteci Sefa Karahasan, dün çıkarıldığı Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, 100 bin TL nakdi teminat yatırmasına, KKTC vatandaşı iki kişinin yedi yüz ellişer bin TL'lik kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispatı vücutta bulunması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Mahkemede meseleyle ilgili olguları aktaran Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli Tahkikat Memuru Ali Erdelhun, okul yönetiminin şikayeti üzerine Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTU) soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Okul sistemi üzerinde yapılan incelemelerde zanlının 1 Şubat 2021'de kayıt yapılmış gibi gösterildiğini, ancak okula 29 Mart 2021'de kayıt olduğunu ifade eden Tahkikat Memuru, zanlının 31 Mayıs 2023’te aynı gün ders notları girilerek "İşletme Yönetimi Doktora" programından mezun edildiğini belirtti.

Tahkikat Memuru, 5 Mayıs’ta tutuklanan zanlının diploma ve transkripti ise kendilerine teslim ettiğini kaydetti.

Zanlının cep telefonu, diploması ve transkriptinin incelendiğini kaydeden Tahkikat Memuru, transkripte 2,5 yılda mezun olduğunun görüldüğünü, diplomasında ise rektörün imzası olması gereken yerde başka birinin imzasının bulunduğunu ifade etti.

Tez danışmanı Serdal Gündüz…

Tahkikat Memuru, zanlının tez bitirme belgesinde tez danışmanı olan Serdal Gündüz’ün imzası olmadığını belirtti, zanlı avukatı Hasan Yücelen ise söz konusu sorunun zanlıyla ilgisi olmadığını kaydederek “Bu sorun, okul yönetiminindir.” dedi.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek teminat talep etti.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, 100 bin TL nakdi teminat yatırmasına, KKTC vatandaşı iki kişinin yedi yüz ellişer bin TL'lik kefalet senedi imzalamasına ve haftada 1 gün en yakın polis karakolunda ispatı vücutta bulunması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.