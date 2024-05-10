Baf’ta operasyon

Güney Kıbrıs’ın Baf kasabasında 35 yaşındaki bir Rum’a ait evde, hellim kapları içine saklanmış 10 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, narkotik polisi’n söz konusu şahsın evinde yaptığı operasyonda, hellim kapları ve seyahat çantası içinde saklanmış uyuşturucunun yanı sıra bir adet tabanca bulunduğunu yazdı.

Gazete, şahsın uyuşturucuyu nereden temin ettiğine dair polise bilgi vermeyi reddettiğini ve geçmişte de, benzer vakalardan sabıkası bulunduğunu kaydetti.

Haberde, şahsın bugün, Baf Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmasının beklendiği belirtildi.