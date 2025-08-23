Dualarla uğurlandı

Ömer KADİROĞLU

Diyalog Medya Gurubu çalışanı Abdullah Suiçmez’in kardeşi Numan Salih Suiçmez dün son yolcuğuna uğurlandı. Henüz 48 yaşında ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan, evli ve 2 çocuk babası Suiçmez için Değirmenlik Hacı Mustafa Suiçmez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, merhumun ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, bazı milletvekilleri, Diyalog Medya Gurubu yetkilileri ve sevenleri katılarak taziyelerini iletti.

Cenaze törenine katılanlar Suiçmez’in yaşamı boyunca topluma sağladığı katkıları, insan ilişkilerindeki sıcaklığı ve dost canlısı kişiliğini andı.

Cenaze töreni boyunca dualar edildi, Suiçmez’in ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi. Na-mazın ardından Suiçmez’in cenazesi Değirmenlik köy kabristanlığına götürülerek sevenlerinin duaları eşliğinde toprağa verildi.