"KKTC İngiltere’den Pahalı Oldu"

Serdar ŞENGÜL

Artan hayat pahalılığı, dövizdeki dalgalanma Pazar tezgahlarına da yansıdı. Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bamyanın kilosu 170 liradan tezgaha kondu. Kirazın kilosu da 150 liradan alıcı bekledi. Üzüm 80, erik 60 liraya satılırken, börülce 65 liradan alıcı bekledi. Pazar esnafı üretim maliyetlerinde artış olduğunu, her ne kadar vatandaşa yansıtmak istemeseler de bunun fiyatları etkilediğini belirtti. Vatandaş ise pahalı olmasından dolayı meyve alamadıklarını dile getirdi.

Esnaf maliyetlerin arttığını söylüyor

Pazar esnafı Mustafa Alyazmalı, üretim maliyetlerinde artış olduğunu, bunun da fiyatlara yansıdığını söyledi. Alyazmalı, şunları söyledi:

“Dövizin artması karşısında direnmeye çalışıyoruz, şu an maliyetlerimizde bir artış var ancak bunu vatandaşa yansıtmamaya çalışıyoruz. Bu şekilde nereye kadar dayanabiliriz bunu bilemiyoruz. Piyasadaki pahalılık konusunda yetkililerinin bir önlem alması gerekiyor. Şu an naylon poşette bile büyük zam var.”

Esnaf Esra İkincisoy da pazarda çanta sattığını belirterek, hayat pahalılığını mümkün olduğu kadar vatandaşa yansıtmamaya çalıştıklarını söyledi. İkincisoy, “Fiyatlar artınca bizde zam yapıyoruz ve dengeliyoruz. Bu şekilde üretmeye ve çalışmaya devam gayret etmek durumundayız” dedi.

Vatandaş meyve alamıyor

Pazara alışveriş yapmaya gelen Gökhan Selam ise bazı ürünlerin fiyatlarında düşüş bazılarında artış olduğunu ifade etti. Fiyatlardaki dalgalanmayı dövize bağlamadığını ifade eden Selam, kurlardaki artışın siyasiler tarafından bahane olarak kullanıldığını savundu. Selam, “Toplum olarak üretirsek, birlik ve beraberlik olursa daha iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Ülkemizin acilen kalkınması gerek ve bunu da çok çalışarak yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

Fatma Ali isimli vatandaş da pahalılıktan dolayı meyve alamamaktan dert yandı. Ali şunları söyledi: “Emekliyim, pazarda meyve alamıyorum, fiyatlar bu hafta yükseldi. Artan pahalılık nedeniyle emekli maaşım yetmiyor. Pazarda meyve alamayacak vaziyetteyim. Her şeye sürekli zam yapılıyor, vatandaşların cebine göz dikmelerini yanlış buluyorum.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2023, 09:41