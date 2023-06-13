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Seferiler de katılıyor

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Rum ordusunun ‘Nikitis-Dimitra 2023’ tatbikatı 15 Hairan’a kadar devam edecek

Seferiler de katılıyor
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Rum Savunma Bakanlığının açıklamasına göre; 9 Haziran’da başlayan “Nikitis-Dimitra 2023” kod isimli tatbikat 15 Haziran’da sona erecek.
   Geniş ölçekli tatbikatın, Güney Kıbrıs’ın bütün alanlarında icra edileceğini yazan Alithia gazetesi, tatbikata, RMMO’nun bütün askeri gücünün katıldığını belirtti.
   Habere göre, tatbikat boyunca karar alma süreçleri, gerginlik dönemlerinde bu kararların talimat ve emre dönüştürülmesi, lojistik destek sağlamak gibi olgular icra ediliyor.  
    Tatbikatın bazı aşamalarına seferilerin de katıldığını yazan gazete, “Merkezi Acil Durum Planlama Hizmeti” (KİPSEA) himayesinde RMMO’ya destek sağlayan devlet birimlerinin de tatbikata dahil olacağını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2023, 09:49
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