Kameralar ele verdi

Güzelyurt’ta gece yarısı meydana gelen kazada yayaya çarptıktan sonra olay yerinden kaçan sürücü Vural Kılıçoğlu kamera görüntüleri sayesinde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddialar aktarılarak, zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 9 Haziran 2023 tarihinde, saat 23.00 sıralarında Ecevit Caddesi üzerinde bulunan Özgürlük İlkokulu önlerinde seyreden plakası ve sürücüsü meçhul aracın, yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçen Ayşe Göktemiz’e çarptığını ve olay yerinden kaçtığını söyledi.

Polis, kaza sonucu yaralanan Ayşe Göktemiz’in, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alındığını ve tedavisinin halen sürdüğünü belirtti.

Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine kapsamlı soruşturma başlatıldığını ve kamera görüntülerini temin ederek incelediklerini açıkladı.

İnceleme sonucu aracın plakasının ve sürücüsünün belirlendiğini kaydeden polis, JN 498 plakalı aracın sürücüsü Vural Kılıçoğlu’nu tutukladıklarını aktardı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.