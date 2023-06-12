Özersay: Aylar sonra dediğimize geldiler

Geçtiğimiz hafta yaşanan döviz krizi üzerine beş maddelik bir önlem paketi önerdiklerini de anımsatan Kudret Özersay “KDV ve fon sıfırlamak kendi başına piyasada ucuzlama getirmez. Bunu yapmazdan önce ithalatçıları, toptancıları toplayıp bir anlaşmaya varmanız lazım” dedi.

Özersay, şunları ifade etti:

“Neredeyse bir yıldır temel ihtiyaç ürünlerinde, temizlik ürünlerinde ve çocuk bezi gibi ithal ürünlerde KDV ve fonların sıfırlanması çağrısı yapıyoruz. Aylardır söylememize rağmen bir adım atmadılar. Sekiz ay önce çalışma başlattıklarını söylediler ancak sekiz aydır ses seda çıkmadı. Şimdi döviz krizi alım gücünü eritti ve Halkın Partisi olarak geçen hafta bir kez daha KDV ve fonları sıfırlayın, raflarda fiyat denetimi yapın çağrısı yaptık. Şimdi gecikmeli olarak Ünal Bey KDV sıfırlaması olacağını söylüyor. Aylar sonra dediğimize geldiler ama bakalım uygulamayı becerebilecekler mi?” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta yaşanan döviz krizi üzerine beş maddelik bir önlem paketi önerdiklerini de anımsatan Kudret Özersay “KDV ve fon sıfırlamak kendi başına piyasada ucuzlama getirmez. Bunu yapmazdan önce ithalatçıları, toptancıları toplayıp bir anlaşmaya varmanız lazım. Siz bu adımı atacaksınız ama karşılığında raflarda fiyat indirimi gelmeli. Bunun için de denetim yapmalısınız, fiyatları indirmezlerse gerekirse sıfırlama uygulamasına son vereceğiniz uyarısını da önceden yapmalısınız” dedi.

