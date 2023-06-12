Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de bir işçi lojmanında meydana gelen olayda çevreyi rahatsız eden Yusuf Erdem uyarılınca deliye döndü. Olay esnasında 210 promil alkollü olan zanlı, kendisini uyaran şahsı ciddi şekilde darp etti, kafa atarak burnunu kırdı.

Olayın ardından gözaltına alınan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 10 Haziran 2023 tarihinde saat 19.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin lojmanında meydana geldiğini söyledi.

Polis memuru, 210 promil alkollü içki tesiri altında olduğu esnada yüksek sesle konuşarak, çevreyi rahatsız eden zanlı Yusuf Erdem ile onu sessiz olması için uyaran Z.M. arasında tartışma yaşandığını belirtti.

Polis, zanlının kendisini uyaran Z.M.’nin vücudunun çeşitli yerlerine elleri ve ayaklarıyla vurduğunu, kafası atarak, burnunu kırdığını aktardı.

Polis memuru, Z.M’nin hastaneye kaldırıldığını, ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olduğunu zanlının ise tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydederek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında vahim zarar ve ciddi darp suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.