Tehlike tırmanıyor

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de gerçekleştirilen asayiş ve trafik kontrolleri kapsamında 6 bin 325 araç sürücüsü denetlendi.

Kontrollerde çeşitli suçlardan dolayı bin 354 sürücü rapor edildi. En çok işlenen trafik suçlarının süratli ve alkollü araç kullanma olduğu belirtildi.

Asayiş kontrollerinde ise ülkede kaçak yaşam süren 8 yabancı uyruklu şahıs da yakalanırken, çeşitli nedenlerden dolayı 147 araç trafikten men edildi.

Lefkoşa’da 155 sürücü sürat suçu işledi

Polisten verilen bilgiye göre, önceki akşam saat 20.00’den dün sabah 02.00’ye kadar 5 ilçede gerçekleştirilen denetimlerde, Lefkoşa’da; eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve gece kulüpleri kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kahvehane ve pansiyonlardaki denetimlerde, ülkede ikamet izinsiz kaldıkları tespit edilen 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 820 araç sürücüsü kontrol edildi. 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 155’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 261 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 45 araç trafikten men edildi.

Gazimağusa’da bin 450 araç sürücüsü kontrol edildi

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve gece kulüpleri kontrol edilmiş olup herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 450 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 20’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 161 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 10 araç trafikten men edildi.

Girne’de 53 araç trafikten men edildi

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 460 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ sürüş ehliyetiz araç kullanma, 76’sı yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere toplam 292 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 53 araç trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta kurallara uymayan işletmeler rapor edildi

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, yetkili makamlardan izinsiz alkollü içki satışı yaptığı tespit edilen 2 işletme ile yetkili makamlardan izinsiz tütün ürünü satışı yaptığı tespit edilen bir işletme hakkında yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 750 araç sürücüsü kontrol edildi, 41’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere toplam 534 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 27 araç trafikten men edildi.

Operasyon kapsamında trafik ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada bir adet tecavüzi alet (Muşka) bulundu. Araç sürücüsü tutuklanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

İskele’de 5 kaçak yakalandı

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 845 araç sürücüsü kontrol edildi, 3’ü alkollü içki tesiri altında, 50’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 106 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 7 araç trafikten men edildi.