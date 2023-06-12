Bu ne cesaret

Girne’de sınava girmeyen Sezer Karataş isimli şahsa ehliyet vermek için sahte evrak düzlendikleri iddia edilen Ergüneş Şoför Okulu eğitmenlerinden Celal Abbas Uğuroğlu’nun ardından Levent Baysal da gözaltına alındı. Uğurluoğlu’nun tutukluluğu sürerken, Baysal dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Baysal ile Uğurluoğlu’nun Sezer Karataş isimli şahıs sınava girmiş gibi göstermek için sahte evrak hazırladıkları, görevli müfettişin imzasını taklit ettikleri açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis memuru, Levent Baysal ile Celal Abbas Uğuroğlu’nun, 16 Mayıs 2022 tarihli öğrenci ehliyet sınavına girmediği halde Sezer Karataş adına sahte olarak düzenlenen form hazırladıklarını söyledi. Polis, zanlıların Vergi Dairesine ait genel tahsilat makbuzunun arka kısmına, sınav tarihinde görevli müfettiş U.Ö.’nün imzasını sahteleyip “Geçti” ibaresi yazdıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların sahte olarak düzenlenmiş evrakı Girne Vergi Dairesinde tedavüle sürüp Sezer Karataş için“D” sınıflarına haiz öğrenci sürücü belgesini temin ettiklerini belirtti.

Polis olayın bilgilerine 8 Haziran 2023 tarihinde geldiğini ve ilk etapta Celal Abbas Uğuroğlu ve Sezer Karataş'ın tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Polis memuru, Celal Abbas Uğuroğlu ve Sezer Karataş'ın önceki gün mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis memuru, meselede bağlantısı görülen zanlı Levent Baysal'ın ise arandığını öğrenmesi üzerine teslim olduğunu aktardı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken evraklar olduğunu belirten polis, Baysal’ın 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.