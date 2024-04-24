KKTC’de ‘Aşk’ bitti

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ın ‘rekorlar’ listesine boşanmalar da eklendi. Elde edilen bilgilere göre; 2022 yılında bin 200 evlilik gerçekleşirken bin de boşanma meydana geldi. Boşanmalarda ‘şiddetli geçimsizlik’ gerekçesiyle mahkemeye başvurulduğu zaman işlemler hızlanıyor ve yargıçlar mümkün olan en kısa sürede çiftlerin isteğini yerine getiriyor.

Diyalog muhabirine konuşan deneyimli avukatlardan Levent Kızılduman, boşanma sebepleri arasında ekonomik sıkıntıların yanı sıra, şiddet ve aldatmaların da önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Kızılduman, günümüzde çok sayıda çiftin anlaşmalı boşanmaya gittiğini belirtirken; böylesi bir durumda taraflar arasında gerilim yaşanmadığını ifade etti.

Görüşüne başvurulan vatandaşlar ise “uzun süreli evliliklerin sırrı sadakat ve güvendir” diyerek, evlilik öncesinde ‘uzlaşı’ olasılıklarının iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ne dediler?..

İbrahim Şükür

“2022 yılında bin 200 evlilik bin boşanma yaşandı. Bu hiç hoş bir durum değildir. Eşimle birlikte 40 yıldır evliyiz. Benim jenerasyonumdaki arkadaşlarım da hemen hemen benim kadar uzun süreli evliliklere ulaştı. Şu anda demek ki sevgi yok ve aşk erken bitiyor. Uzun süreli evliliklerin sırrı güven ve sadakattir. Şimdi ekonomik özgürlük ve toplumun yaşam şeklinin değişmesi boşanmaların artmasına neden oluyor. Şimdiki gençler ayrı ayrı yemeğe gidiyor ki biz böyle bir şey görmedik. Aile geleneğimizden böyle görmediğimiz veya muhafazakâr olduğumuz için mi bilmiyorum”

Mehmet Debreli

“2022 yılında bin 200 evlilik bin boşanma yaşandı. Bu üzücü bir durumdur. İnsanlar artık sabırsız oldu hatta ekonominin de etkisi vardır. Kadınlarda artık ekonomik özgürlük olduğu için bir birlerine karşı sabırsız ve dayanıksız olduğu için boşanmalarda bir artış yaşanıyor. Eşimle 50 yıllık evliyim. Uzun süreli evliliklerin sırrı karşılıklı anlayıştır. Ben öfkelendiğim zaman eşim, eşim öfkelendiği zaman ben oradan uzaklaşıyoruz ve hiçbir günden bir güne bir birimize kötü bir söz söylemedik. İki çocuğum üç torunum var ve çok butlu bir yaşantımız vardır. Gençlere birlerine karşı anlayışlı olmalarını ve hoşgörülü davranmalarını öneriyorum.”

Nilgün Falay

“Boşanmalardaki artışı bu hayat şartlarında normal karşılıyorum. İnsanlar zora girince boşanmayı tercih ediyor. Uzun süreli evliliklerin sırrı eşlerin bir birlerine karşı anlayışlı, hoşgörülü ve sevgili olmalarına bağlıdır. Son zamanlardaki boşanma sayısındaki artış da geçinememeyle alakalıdır diye düşünüyorum.”

Zeki Serter

“Son bir yılda boşanmalarda bir artış söz konusudur. Gençlerimiz bir birlerini iyice tanımadan evleniyorlar ve bunun sonunda da boşanmalar artıyor. Karşılıklı sevgi saygı ve anlayışla her şeyin çözülebileceğine inanmaktayım. Kısa süre arkadaşlık kurup hemen evliliğe gidiyorlar ve evlendikten sonra da bazı sorunlar fark ediliyor ve ayrılıyorlar. En azından bir seneye yakın çiftlerin bir birlerini görmeleri gerekiyor ki bir birlerinin huyunu iyice görsünler. Diğer yandan ekonomik krizden dolayı aileler olumsuz etkileniyor ve yine ayrılıklar oluyor. Ayrıca ailelerin gençlerin evliliklerine çok fazla karışması da ayrılıkları getirebiliyor. Ben eşimle 23 yıllık evliyim. Uzun süreli evliliklerin sırrı eşlerin bir birlerine karşı saygı, sevgi ve hoşgörü ile olabileceğini düşünüyorum.”

Osman Sakar

“Boşanmalar olmasa evlilikler daha iyi olur. Boşanmaların nedeni geçim sıkıntıları ve iş bulamama sıkıntıları oluyor. Evlenmeden önce daha iyi bir gelecek hazırlanarak evlenilmelidir ancak o da günümüz şartlarında artık çok zordur. Ayrıca cicim aylarının geçmesiyle görünen anlaşmazlıklar ister istemez boşanmalara gidiyor. Eşimle 14 yıllık evliyim. 14 yıllık evliliğimi hoşgörü, saygı ve sevgimizin olmasına borçluyum.”

Melek Arsan

“Son zamanlarda evliliklerin bitmesinin nedeni kadınların eşlerine karşı saygılı olmamaları olarak görüyorum. Ben 52 yıllık evliyim ve bu uzun süreli evliliğimizi eşimle bir birimize karşı saygılı, anlayışlı ve hoşgörülü olmamıza borçluyuz. Kadın da erkek de eşine bağlı olmalı ve bir birlerine karşı saygılı olmalıdır.”

Meral Adalı

“2022 yılında bin 200 evlilik bin de boşanma yaşandı. Şimdiki kadınlar özgürlükçü modlarda yaşıyor ve ekonomik özgürlüğü olduğu için eşi ile anlaşmak yerine benim param var ben hayatımı yaşarın diyerek evliliklerini bitiriyor. Bir birlerine saygılı olsalar ve hoşgörülü davransalar aslında ufak tefek sorunlar boşanma sebebe olmayacak. B 1977 yılında evlendim ve eşimle anlaşamadığımız noktalar olsa da hoşgörülü ve anlayışlı davranarak bir birimize evliliğimizi bu güne kadar sürdürdük. Gençlere tavsiyen bir birlerine karşı anlayışlı ve saygılı olmalarıdır.”

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024, 09:47