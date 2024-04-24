Mahkemede özür diledi

Kuzey Kıbrıs’ta turist olarak bulunan İbrahim Filiz, başkası adına kiralanan araçla trafikte seyrederken, yabancı uyruklu bisiklet sürücüsüne çarptı.

Karşıyaka’da meydana gelen kazanın ardından hastaneye kaldırılan bisiklet sürücüsü Martin Derbyshire’nin kalçasının kırıldığı, teşhisiyle ortopedi servisinde müşahede altına alındığı belirtildi.

Tutuklanan sürücü Filiz dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olgular aktarılarak, 2 gün ek süre talep edildi.

Polis, kazanın 22 Nisan 2024 tarihinde saat 12.00 sıralarında Karşıyaka’da Güzelyalı Caddesi meydana geldiğini söyledi. Polis, cadde üzerinde seyreden İbrahim Filiz’in sigortası olmayan kiralık ZUB 614 plakalı Toyota marka salon araçla dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru bisiklet ile seyreden Martin Derbyshire’ye çarptığını söyledi. Polis, meydana gelen kaza sonucu yaralanan Martin Derbyshire’nin, Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste yapılan ilk yardım tedavisinde sağ kalça kırığı teşhisiyle ortopedi servisinde müşahede altına alındığını, hayati tehlikesinin şimdilik olmadığını aktardı. Polis kaza sonrası araç sürücü zanlı İbrahim Filiz’in tutuklandığı, ZUB 614 plakalı aracın başkası adına kiralandığı ve zanlının kullanma yetkisi olmadığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devamı ve Martin Derbyshire’nin de sağlık durumunun netleşmesi açısından zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Motosiklet sürücüsü yayaya çarptı

Öte yandan Lefkoşa'da, dün sabaha karşı 02.00 sularında yaşanan kazada Abid İslam (E-33) VH 534 plakalı motosikletle Bedreddin Demirel Caddesi'nde seyrederken, yolun solunda duran Mustafa Kemal Atlar'a (E-27) çarptı. Kazada yaralanan yaya ve motosiklet sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak acil serviste müşahede altına alındı.

Alkollü sürücü kaza yaptı

Girne'de, ise önceki gece saat 21.00 sıralarında Mustafa Çağatay Caddesi'nde yaşanan kazada Mah Noor (K-22) PM 931 plakalı aracıyla dikkatsizce dönüş yaparken, 171 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen Bayram İshankulyyev'in (E-37) yönetimindeki SU 877 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.