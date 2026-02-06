KKTC’nin tanıtımı yapıldı

İstanbul’da düzenlenen 29. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de (KKTC) katılarak turizm potansiyelini uluslararası platformda tanıttı.

Turizm sektörünün dünyanın en önemli buluşma noktalarından biri olan EMITT, bu yıl da yaklaşık 30 bin turizm profesyonelini ağırladı.

Dünyanın dört bir yanından destinasyonların ve seyahat markalarının yer aldığı fuarda, KKTC standı yoğun ilgi gördü.

Fuar kapsamında değerlendirmelerde bulunan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC’nin tanıtım çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurguladı.

Ataoğlu, “Önümüzdeki kısa günler içerisinde yine Türkiye’nin farklı illerinde iş birliği içerisinde Kuzey Kıbrıs’ın tanıtılmasıyla ilgili çalışmalarımız olacak. Amacımız, KKTC’yi dört mevsim tercih edilen bir tu-rizm destinasyonu haline getirmek” ifadelerini kullandı.

EMITT, KKTC turizmi için stratejik bir platform

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Oğuz Akançay, EMITT Fuarı’nın sektör açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Akançay, “EMITT, Kuzey Kıbrıs turizmini hem Türkiye pazarına hem de uluslararası alana tanıtmak adına son derece stratejik bir platform. Burada kurulan temaslar, sezon boyunca somut iş birliklerine dönüşüyor,” şeklinde konuştu.

Sürdürülebilir ve alternatif

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Genel Sekreteri Gökalp Alpler ise KKTC’nin klasik turizm anlayışının ötesine geçtiğini belirterek, “Kuzey Kıbrıs’ta kültür, doğa, gastronomi ve spor turizmi gibi alternatif alanları ön plana çıkarıyoruz. EMITT’te bu çeşitliliği sektör profesyonellerine anlatma fırsatı bulduk” dedi.

Boğaç: Türkiye ile iş birliği her geçen yıl güçleniyor

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Boğaç da fuarın sağladığı iş birliği imkanlarına dikkat çekerek, “Türkiye ile turizm alanındaki bağlarımız her yıl daha da güçleniyor. EMITT, acenteler arası doğrudan temas kurulmasına ve yeni projelerin hayata geçirilmesi-ne zemin hazırlıyor,” ifadelerini kullandı.

Fuarda KKTC standında yapılan görüşmelerde, turizmde sürdürülebilirlik, yeni destinasyonlar ve karşı-lıklı iş birliği olanakları ön plana çıkarken, KKTC’nin dört mevsim turizm hedefi bir kez daha vurgulandı.



