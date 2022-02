KKTC’yi de etkileyecek

Türkiye’de 5 gün sonra ilaç fiyatlarına yüzde 37,43 oranında zam geliyor. İlaçların büyük bir kısmını Türkiye’den ithal eden KKTC’nin zamdan etkilenmesi beklenirken,

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, ilaca yapılan zammı değerlendirdi. Öksüz,” Türkiye’de gerçekleşecek olan ilaç zammı, eş zamanlı bizde de gerçekleşecektir “ifadesini kullandı.

Öksüz, “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 2022 için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan bir Euro değerinin 4,5786 TL’den 6,2925 TL’ye çıkarıldığını bildirdi. Böylece ilaçlarda yüzde 37,43 zam gelmiş oldu” dedi.

TİTCK tarafından zam kararının 5 gün sonra geçerli olmasına karar verildiğini de aktaran Öksüz, ‘Peki KKTC ilaç zammı ile alakalı ne zaman ve nasıl etkilenecek?’ sorusunu yanıtladı, şöyle devam etti:

“Ülkedeki özel eczaneler, Sosyal Sigortalar Dairesi, Sağlık Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı kurum kuruluşlarda kullanılan tüm online ilaç sistemleri Türkiye’ye bağlı olduğu için, Türkiye’de gerçekleşecek olan ilaç zammı, eş zamanlı bizde de gerçekleşecektir.

Böylece ülkemizde bulunan sadece Türk ilaçları 5 gün sonra yüzde 37,43 oranında zamlanacaktır. Avrupa menşeli ilaçlara veyahut gıda takviyelerine ekstra yüzde 37,43 oranında zam gelmemiştir.”

Sürecin takipçisiyiz

Öksüz, zam ile ilgili ‘KKTC’nin yetkili kurulları ilaç zammı ve ilaca uygulanan ihracat yasağı karşısında ne yapabilir? Ve ne yapmadı?’ şeklindeki soruyu da yanıtlayarak, şunları dile getirdi:

“Vatandaşın ilaca erişimini kolaylaştırmak İçin Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin yoğun baskısı sonucunda geçici süreliğine kaldırılan İlaç KDV’sinin süresi uzatılmalıdır.

Ülkemizdeki ilaç sanayisine devlet tarafından somut ve samimi bir şekilde yatırım yapılarak, teşvikler sağlanmalıdır (Halihazırda bulunan İlaç üretim tesisimiz de desteklenmelidir). Böylece ülke kendi İlaç ihtiyacını karşılayacak noktaya gelmeli ve ilaçta yurt dışına bağlı kalınmamalıdır!

İlaç sektöründe Türkiye’den KKTC’ye birçok kalem ilaçta uygulanan ihracat yasağı devam ettiğinden dolayı, bu yasağın bir an önce kaldırılması gerekmektedir.

İlaçta ihracat yasağı İle ilgili geçmişte birçok kez KKTC Sağlık Bakanlığına Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve Ecza Deposu yetkililerimiz ile sorunu ve çözümü aktardık, fakat her zaman ki gibi sonuç sıfır olmuştur.

Sağlık Bakanlığımızın bu konuda bir sonuca varmadığından dolayı, yine insiyatif alarak Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve Ecza Deposu yetkilileri tarafından oluşturduğumuz ortak grubumuz İle 22 Aralık 2021 tarihinde Türkiye Büyükelçiliği’ne konuyu tüm detayları İle ilettik. Kendilerinden ilgili sorunu çözmek için Türkiye Sağlık Bakanlığı’na iletmesini ve bir an önce sorunun çözüme kavuşmasını açıkça davet ettik. Sürecin takipçisiyiz.”