Diplomasi öncelik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ortak basın toplantısı düzenledi. Putin, "Güvenlik taleplerimize yapıcı yanıtlar alamadık" dedi, ancak müzakerelere hazır olduklarını ekledi. Putin ayıca "Avrupa'da savaş istemiyoruz, çözüm Minsk Barış Süreci'ne dayanmalı" diye vurguladı. Alman Şansölye Scholz ise NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin şu an için gündemde olmadığını, diplomatik seçeneklerin tükenmediğini söyledi. Scholz, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınmasının “siyasi bir felaket” olacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Salı günü yaptığı açıklamada, Moskova'nın ABD ve NATO ile füze konuşlandırma sınırları ve şeffaflık konusunda görüşmelere hazır olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesinin ardından konuşan Putin, ABD ve NATO'nun Moskova'nın talep ettiği Ukrayna'yı NATO'nun dışında tutma, Rusya sınırları yakınında silah konuşlandırmalarını durdurma ve Doğu Avrupa'daki ittifak güçlerini geri çekme talebine yapıcı yanıtlar alamadıklarını söyledi.

Scholz: Nato'nun genişlemesi gündemde değil

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ise Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeden sonra, Ukrayna üzerinden gaz geçişinin çalıştığından emin olmaya kararlı olduğunu söyledi.

Scholz, "Rusya'nın taleplerinde tartışılmaya değer bazı noktalar var" dedi. Szholz, gerilimin acil bir şekilde düşürülmesi gerektiğini belirtti.

