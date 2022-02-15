Lefkoşa’ya bağlı Akıncılar köyünde, askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan Khadim Hussain Muhammad Umer Khan, Cedrick Botulu Balınai, Nadin Ngwe Ndikum, Bernadette Beki Mbuye, Asif Ahmed ve Chritian Wumba Kialungila ile onlara yardımcı olan Davut Koyuncu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Koyuncu’nun yabancı uyruklu şahısları yasa dışı yollardan güneye götürmek için kişi başı 300 Euro aldığı bilgisi elde edildi.

Çoğu kaçak

Rum kesimine gitmek isteyen yabancı uyruklu 6 zanlıdan 5’inin kaçak olduğu da ortaya çıktı.

Soruşturmayı yapan polis, 7 Şubat 2022 tarihinde saat 22.30 sıralarında Akıncılar bölgesinde Davut Koyuncu’nun, kullanımında bulunan KD 297 plakalı salon araç içerisinde Pakistan uyruklu Khadim Hussain Muhammad Umer Khan, Cedrick Botulu Balınai, Nadin Ngwe Ndikum, Bernadette Beki Mbuye, Asif Ahmed ve Chritian Wumba Kialungila’nın tespit edildiğini söyledi.

Polis, yabancı uyruklu 6 zanlının Davut Koyuncu aracılığıyla Güney Kıbrıs’a kaçmak için bölgeye gittiklerini tespit ettiklerini açıkladı.

Askerler tarafından yakalanan zanlıların 6 gündür tutuklu olduklarını belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade etti.

Polis, Davut Koyuncu’nun KKTC vatandaşı olduğunu, Khadim Hussain Muhammad’in çalışma izniyle ülkede bulunduğunu ancak Muhammad Umer Khan, Cedrick Botulu Balınai, Nadin Ngwe Ndikum, Bernadette Beki Mbuye, Asif Ahmed’in yasal statüsünün olmadığını belirterek, teminat talep etti.

5 kişiye tutuklu yargı

Mahkeme, zanlılar Muhammad Umer Khan, Cedrick Botulu Balınai, Nadin Ngwe Ndikum, Bernadette Beki Mbuye, Asif Ahmed’in 2 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu yargılanmalarına emir verdi.

Mahkeme, zanlı Koyuncu ile Hussaın’in ise yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, 10 bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için birer kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.