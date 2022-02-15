Tutuklu sayısı artacak

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çatalköy’deki villasına giderken silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Türkiye ve KKTC’de ortak yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı önceki gün itibariyle 10’a çıkarken, İstanbul’da gözaltında bulunan Mustafa Söylemez ile 2 adamı dün adliyeye sevk edildi. Zanlıların gözaltı süresi uzatılırken, Falyalı’ya karşı düzenlenen suikastle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

İddialara göre; bazı kesimlerden tehdit aldığı için temkinli davranan Falyalı, Çatalköy’deki villasına giderken iki güzergâh kullanıyordu. Falyalı zaman zaman da Kumyalı’daki evine giderek, orada vakit geçiriyordu.

Falyalı güvenlik önlemi olarak, ne kadar yakın olursa olsun korumalarına dahi gideceği yeri ve izlenecek güzergâhı arabaya bindikten sonra söylüyordu.

Bu nedenle olay akşamı Çatalköy ve Ozanköy’de iki ayrı yerde ve Kumyalı’daki evinin önünde 3 ayrı noktada pusu kurulduğu; her noktada 3 kişinin hazır beklediği iddia edildi.

Falyalı’nın gideceği güzergâh belli olduktan sonra bu noktada korumalardan birinin devreye girmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, 3 noktada pusuda bekleyen tetikçilerin kesin adresi aldıktan sonra Kumyalı ve Ozanköy’deki noktalardan ayrıldıkları, sadece saldırının gerçekleştiği yerdeki tetikçilerin beklemeye devam ettiği ileri sürüldü.

Olayın gerçekleştirdiği noktada ise biri kiralık iki araç, iki tetikçi ve kiralık aracı kullanan şahsın bulunduğu ileri sürüldü. Kiralık aracın Falyalı’nın aracının önünü kesmek için kullanıldığı belirtilirken, suikast için sahte ehliyetlerle 4 araç kiralandığı iddia edildi.

Söylemez ile 2 adamının gözaltı süresi uzatıldı

Türkiye ve KKTC’de geniş çaplı soruşturma sürerken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alınan Söylemez çetesinin lideri Mustafa Söylemez ile abisi Mehmet Faysal Söylemez’in aralarında bulunduğu 6 zanlıdan 3’ü dün adliyeye sevk edildi. Mustafa Söylemez ile 2 adamının gözaltı süresi uzatıldı.

Esas patron Matersson mu?

Bu arada Türkiye ve İngiliz basını bazı iddialar ortaya atarak, Kıbrıs’ta sanal betin başına yeni bir isim atanacağını öne sürdü.

Yeni ismin küresel sanal bet baronu olan İngiliz Scott William Matersson tarafından belirleneceği iddia edildi.

İngiliz Scott William Matersson’un Veysel Şahin ile sanal bet işi yaptığı ileri sürüldü. Kıbrıs’taki sanal bahis lisanslarının da Falyalı tarafından değil Matterson tarafından verildiği iddia edildi.

Olayın geçmişi

Girne bölgesi Çatalköy mevkiinde aracında 8 Şubat'ta silahlı saldırıya uğrayan iş insanı Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ne sevk edilen Falyalı, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.