Havadan destek verdi

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun, Fransa ile birlikte düzenlediği ‘Talos 2022’ askeri tatbikatı dün başladı.

Rum ordusuna bağlı tankların karadan yürüttüğü operasyona, Charles de Gaulle’ savaş gemisinden kalkan Fransız hava kuvvetlerinin destek verdiği bildirildi.

Rum Haber Ajansı, Doğu Akdeniz’de güvenliğin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, Fransa askeri kuvvetleriyle birlikte düzenlenen tatbikatın büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Rum ordusuna Fransız Hava Kuvvetleri tarafından havadan destek verilmesinin ‘ortak mesaj’ niteliğinde olduğu kaydedildi.