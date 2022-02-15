10’ar bin TL ödediler

Suna ERDEN

Mali Suçlarla Mücadele Ekipleri tarafından Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet operasyonunda tutuklanan Batuhan Eren, Murat Öztürk ve Mustafa Anil Budanener dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların NTV Sporbet isimli site için çalıştıkları açıklandı. Eren’in turist, Öztürk’ün çalışma izinli, Budanener’in ise üniversite öğrencisi olduğu belirtildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 9 Şubat 2022 tarihinde zanlıların yasadışı sanal bahis sitelerine finans hizmeti verilmesini sağladıklarına dair ihbar aldıklarını söyledi.

Polis, aynı gün 12.30-15.00 saatleri arasında Batuhan Eren'in Ozanköy’deki evinde arama yapıldığını belirtti.

Polis, yapılan aramada NTV Sporbet isimli bahis sitesine finansal destek sağlamak üzere pa-para hesapları açılmasında kullanılan bin 437 adet sim kart, 3 adet bilgisayar, 4 adet cep telefonu ve bir adet hard disk bulunarak emare olarak alındığını aktardı.

Polis zanlı Batuhan Eren'in sorumlusunun Murat Öztürk olduğunu tespit ettiklerini ve harekete geçtiklerini ifade etti.

Polis memuru, Murat Öztürk ile Mustafa Anıl Budanener birlikte kaldıkları evde de arama yaptıklarını söyledi. Polis, yapılan aramada 11 farklı kişiye ait 11 adet banka kartı, bir adet bilgisayar, bir adet ajanda, 3 adet sim kart ve bir adet banka para çekiliş dekontu bulunarak emare olarak alındığını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini, incelemelerin sürdüğünü ifade eden polis, zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti.

Polis, Eren’in turist, Öztürk’ün çalışma izinli, Budanener’in ise üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların 10’ar bin TL nakit teminat yatırmasına, her biri için birer kişinin 100 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.