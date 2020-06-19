Kokain ve tartı ile yakalandı

Gazimağusa’da dün İ.K’ye (E-33) ait iş yerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde olan metal yuvarlak ayna bulunarak, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Öte yandan Lefkoşa’da ise, M.Ş’nin (E-34) evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 3 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu bulundu.

Polis ayrıca üzerinde kokain türü uyuşturucu madde bulunan hassas tartının da emare olarak alındığını açıkladı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2020, 14:01