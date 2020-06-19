‘Yüzünüze gözünüze benzettiniz’

CTP Başkanı Tufan Erhürman, kabine değişimine yönelik adımları ‘Bu tabiri kullanmayı istemezdim ama "yüze göze" bulaştırmak tam da bu olsa gerek...’ diyerek eleştirdi CTP Başkanı Tufan Erhürman yaşanılan kabine değişikliğine yönelik yaşananları eleştirdi

‘Yüzünüze gözünüze benzettiniz’
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Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımda kabine değişimine yönelik atılan adımları eleştirdi

Erhürman şu paylaşımı yaptı:

Başbakan bir kez daha Cumhurbaşkanlığı'na gidiyor. Cumhurbaşkanı Başsavcı ile görüştükten sonra bu kararı verdi. Birinci liste Cumhurbaşkanı'na sunulduğuna göre koalisyon ortakları liste üzerinde anlaşmıştı. Bu durumda Başbakan ve Başbakan Yardımcısı birinci listeyi hazırlamadan önce Başsavcı ile görüşemez miydi? Cumhurbaşkanı ile önce telefonda görüşüp olur aldıktan sonra resmi işlemi yapamaz mıydı? Bu tabiri kullanmayı istemezdim ama "yüze göze" bulaştırmak tam da bu olsa gerek...

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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