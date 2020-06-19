‘Yüzünüze gözünüze benzettiniz’

Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımda kabine değişimine yönelik atılan adımları eleştirdi

Erhürman şu paylaşımı yaptı:

Başbakan bir kez daha Cumhurbaşkanlığı'na gidiyor. Cumhurbaşkanı Başsavcı ile görüştükten sonra bu kararı verdi. Birinci liste Cumhurbaşkanı'na sunulduğuna göre koalisyon ortakları liste üzerinde anlaşmıştı. Bu durumda Başbakan ve Başbakan Yardımcısı birinci listeyi hazırlamadan önce Başsavcı ile görüşemez miydi? Cumhurbaşkanı ile önce telefonda görüşüp olur aldıktan sonra resmi işlemi yapamaz mıydı? Bu tabiri kullanmayı istemezdim ama "yüze göze" bulaştırmak tam da bu olsa gerek...