Kabine değişimi Akıncı’ya takıldı

Başbakan Ersin Tatar, "özel jet skandalının" ardından, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel'i görevden almak için kabine değişikliğine gitti.

Üstel’in yanı sıra bir süredir Faiz Sucuoğlu'ndan da memnun olmadığı konuşulan Ersin Tatar, Sucuoğlu’nun yerine Aytaç Çaluda'yı bu mevkiye getirmeye karar verdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya değişiklikleri sundu. Kutlu Evren'in Turizm bakanı olmasına itiraz etmeyen Mustafa Akıncı'nın dokunulmazlığı kaldırılan, aleyhinde kamu görevini kötüye kullanmaktan davalar bulunan Aytaç Çaluda'nın bakanlığı ile ilgili itirazlarını ortaya koyduğu belirtildi. Bu durumun yasal olup olmadığını Başsavcı'ya sormak isteyen Akıncı, Tatar'dan öğleden sonraya kadar müsaade istedi.

Bu gelişme üzerine cumhurbaşkanlığından ayrıldı. Akıncı daha sonra Başsavcı ile görüştü. Başsavcı’nın da Eylül ayında Çaluda’nın mahkemeye çağrılabileceği bilgisini Akıncı’ya söylemesi sonrasında Başbakan’a bu atamayı onaylayamayacağını iletti.

Tatar’ın nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu