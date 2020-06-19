İflasa sürüklenen özel sektör çalışanları yollara döküldü

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs salgını sonrasında kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşlarını kesintili olarak ödeyen Tatar hükümeti, sürpriz bir kararla Mart kesintilerinin bugün ödenmesini kararlaştırdı. Amex Tour Yönetim Kurulu başkanı Neşet Koçkar’ın özel bir uçakla adayı ziyaret etmesiyle başlayan tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde hükümetin, özel sektör çalışanları için öngörülen Bin 500 liralık yardım yerine, kamu maaş kesintilerine öncelik vermesi sert tepkileri de beraberinde getirdi.

Özel sektör çalışanlarının haklarını savunmak için oluşturulan ‘Birleşik Eyem Komitesi’ dün sabah erken saatlerde Başbakanlık önünde başlattığı eylemi, akşam saatlerinde Girne’ye taşıdı. Komiteye destek veren örgüt temsilcilerinin katıldığı eylem sırasında hükümete ‘Yüzünü bize dön’ çağrısı yapıldı.

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Birçok birlikten oluşan ve sektörlerde koronavirüs nedeniyle yaşanan sıkıntıları duyurabilmek adına oluşturulan Birleşik Eylem Komitesi dün sabah 07.00 da Lefkoşa Başbakanlık trafik ışıklarında başlattıkları eylemlerine Girne’de devam eti. Saat 17.00’da Girne’de sulu çemberde toplanan komiteye üye birlik temsilci ve üyeleri ellerinde siyah bayraklarla bildiri dağıttı. “Hükümet yüzünü bize dön” sloganıyla saat 07.00’da Başbakanlık trafik ışıklarında saat 17.00’da ise Girne de gerçekleştirilen eylemin talep edilenlere hükümet tarafından olumlu yanıt gelmemesi halinde eylemlerin evrilerek devam edeceği belirtildi.

Dayanışmanın şart olduğu bir dönemden geçildiği vurgulanan bildiride, şunlar kaydedildi:

“Salgının başlamasıyla alınan önlemler çerçevesinde işyerlerimiz kapatıldı. Çalışanlarımızla birlikte işsiz kaldık. Bu sürede yıllarca yapmış olduğumuz sosyal güvenlik yatırımlarının bir kısmından ödeme yapılmasını istedik. Gerekirse borçlanılmasını, olmazsa da elde avuçta ne varsa paylaşılmasını istedik.

Ne dediysek olmadı. Aramızda gıda paketlerine ihtiyaç duyanlar, aç kalanlar oldu. Aradan üç ay geçti. İş kayıpları yüzde 120’lere dayandı, işsizlik çığ gibi büyüyor. Sur içleri, çarşılar, meslek sektör grupları dışlandı, yalnız bırakıldı.

Üreten, emek veren, vergi ödeyenler yok sayıldı. Onlarsız ülke olabilirmiş gibi adları hiçbir yerde geçmedi. Kira, elektrik, sosyal güvenlik yatırımları, emlak, seyrüsefer borçları, borç taksitleri biriktikçe birikiyor.

Üç aydır yapmadığımız görüşme, çalmadığımız kapı kalmadı. Yüzümüze bakan olmadı. Şimdi birleşik eylemlilik zamanıdır. Şimdi kararlılık zamanıdır. Yaşamak, nefes almak için ne kadar gerekiyorsa o kadar eylem, o kadar kararlılık. Hükümet yüzünü bize dön.”

Birleşik Eylem Komitesi’ni oluşturan birlikler şöyle:

“K.T. Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, K.T. Elektrik Müteahhitleri Birliği, Mobilya Sanayicileri Derneği, K.T. Kuaförler Birliği, K.T. Matbaacılar Birliği, K.T. Oto Tamirciler Birliği, K.T. Berberler Birliği, K.T. Mekanik Tesisatçılar Birliği, K.T. Çiçekçiler Birliği, K.T. Kaportacılar Birliği, Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliği, İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği, Mağusa Suriçi Esnafı, Güzelyurt Çarşı Esnafı, Girne Çarşı Esnafı, Lefkoşa Surlariçi Esnaf Temsilcileri, Yurt İşletmecileri, Otobüs İşletmecileri ve İnşaat Ustaları.”

Girne’de gerçekleştirilen eylemde Diyalog’a konuşan Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber

Çember ve kavşaklarda topluma mesaj verme ve bildiri dağıtımı ile eylemimize başladık. Amacımız esnaf ve zanaatkarın haklarını korumaktır. Pandemi sonrasında yaşanan ekonomik krizle ilgili hükümetten taleplerimiz var. Bu taleplerin sürdürülebilir bir şekilde yerine getirilmesi, bozulan ekonominin Zümresel çıkarlar için mücadelesi değil toplumsal çıkarlar için mücadelesini sürdürmek için meydana çıktık. Eğer taleplerimiz karşılanmaz ise karşılık alana kadar farklı şekillderde eylemlere devam edeceğiz. Buradaki kastımız esnafın bu süreçten sonra ekonominin en az ihtimalle yüzde 50 daraldığını düşünürsek buna göre de yeniden bir ekonomik yapılandırma şeklini yani kira, sosyal sigorta, krediler gibi konularda taleplerimiz vardır. Bunlar gerçekleşinceye kadar eylemlerimize devam edeceğiz. Lefkoşa ve Girne’de yaptık. Bir sonraki yerlerimiz Mağusa ve Güzelyurt’tur. Eğer sonuç alamazsak farklılıklarla eylemlerimize devam edeceğiz. Çadır kurmak, şehirden şehre yürümek ve meşale yakmak gibi farklı eylemler yapacağız”