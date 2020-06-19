Araç içindeki telefonu çaldı!

Haspolat’ta araç içinden cep telefonu çalan şahıs tutuklandı

Araç içindeki telefonu çaldı!
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Haspolat Sanayi bölgesinde, İbrahim Kaya Uğraşoğlu’na ait park halindeki araçtan cep telefonu çalınması olayıyla ilgili bir kişi tutuklandı.
Polis açıklamasına göre, 11 Haziran’da bir iş yeri önünde park halindeki araçtan cep telefonu; içerisinde takılı sim kartı ve kılıfı ile birlikte çalındı.
Yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen E.B (E-34), tutuklandı.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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