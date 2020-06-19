Üstel gitti, Evren geldi

Başbakan Ersin Tatar, kabinede değişime gitti. Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel görevden alındı, UBP Girne Milletvekili Kutlu Evren bu göreve atandı.

Söz konusu atamayı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da onayladı.

Tatar Akıncı ile görüşmesi sonrası şu aıklamayı yaptı:

‘Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in yerine Kutlu Evren’i atadım… Bu bir görev değişimidir. Hayırlı olsun. Araştırmalar yapılacak. Bu konu bizi üzmüştür, bir olay yaşanmıştır. Yönetirken bu tip olaylar olabilir, her şey açık ve net olmalıdır’ dedi