‘Benim artık desteğim yok’

Başbakan Ersin Tatar’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak atamak istediği ancak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından veto edilen UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, diyalog Tv canlı yayınında içini döktü.

Çaluda, BP-HP hükümetine destek vermeyeceğini net bir dille ortaya koydu.

‘Başbakan gereğini yapmalı bu hükümetin devamı doğru değildir’ diyen Çaluda, ‘Tabanımız hükümetin devamını istemiyor ama sayın başbakan böyle bir karar alırsa siyasi sorumluluğu da üstlenecek’ diyerek deyim yerindeyse meydan okudu.

‘Partinin içinde kaynama vardır, huzursuzluk vardır’ diyerek sözlerini sürdüren Çaluda, ‘UBP-HP koalisyonunun devamı konusundaki endişelerimizi ben Sayın Başbakan aktaracağım’ dedi.

HP’yi şımarık çocuklara benzeten Çaluda, ‘Şımarık çocuklar gibi tüm sorunları UBP üstüne yıkıyorlar. Rahatsızız.. herkes kendine baksın’ dedi

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2020, 17:41