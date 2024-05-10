Kokluyor buluyor

Suna ERDEN

Ercan Havalimanı yolcu salonunda görevli narkotik köpeği Pamir, son günlerde ülkeye uyuşturucu ile gelenlerin korkulu rüyası oldu. Pamir’in tepki vermesi üzerine Cem Koçak isimli yolcunun valizini arayan polis, bir gram sarma sigarayla karışık uyuşturucu, bir gram hintkeneviri ve bir gram metamfetamin türü uyuşturucu ele geçirdi. Zanlı dün tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Serkan Sakallı, zanlı Cem Koçak’ın 3 Mayıs 2024 tarihinde Lefkoşa Ercan Havalimanı'nda gelen yolcu salonu içerisinde Pamir isimli köpeğin tepki vermesi üzerine valizinin arandığını ve uyuşturucu bulunduğunu söyledi.

Soruşturmanın tamamladığını bildiren polis, ülkemizde turist statüsünde bulunan zanlının Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlının 20 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Uğur da Pamir’in kurbanı

Öte yandan Ercan Havalimanı’nda 3 Mayıs’ta, narkotik köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine valizi aranan ve telefon kulaklığı kutusu içerisinde bir gram hintkeneviri bulunan Uğur Kutlu Çebi, soruşturmasının tamamlanmasına müteakip dün teminat maksatlı mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meselenin olgularını aktaran polis memuru Serkan Sakallı, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkede turist statüsünde olduğunu göz önüne alarak mahkemenin uygun bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlının 20 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.