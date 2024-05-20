Satışlar düşük

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bazı meyveler kilosu 100 lirayı satılırken, bazılarının fiyatı 200 lirayı buldu.

Şeftali, can erik, 100, çilek 150, kiraz 200 liradan alıcı bekledi.

Sadece meyvelerin değil bazı sebzelerin fiyatı da cep yaktı.

Asma yaprağı kilosu 400 liradan satışa sunulurken, börülce 200 liradan tezgaha konuldu.

Satışların düşük olduğunu belirten esnaf, alım gücünün her geçen gün düşmesiyle Açık Pazar’da alışveriş yapan vatandaşların sayısının azaldığını söyledi.

Vatandaşlar ise yaz meyvelerinin fiyatlarının bir hayli yüksek olduğunu dile getirdi. Vatandaşlar “ Bizler bu meyveleri tane ile dahi almaya korkuyoruz “dedi.

Pazar yerine dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Meyveler

Kiraz: 200 TL

Çilek: 150 TL

Erik: 100 TL

Kayısı: 100 TL

Şeftali: 100 TL

Zerdali: 100 TL

Sebzeler

Börülce: 200 TL

Fasulye: 100 TL

Biber: 50 TL

Domates: 45 TL

Soğan: 35 TL

Patates: 35 TL

Salatalık: 25 TL