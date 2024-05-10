Eş zamanlı operasyon

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edildi.

Kontrollerde, ülkede ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Öte yandan, kapatma saatine uymayarak faaliyette oldukları tespit edilen üç eğlence mekanı işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

2 bin 127 sürücü kontrol edildi

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, 2 bin 127 araç sürücüsü kontrol edildi ve 243’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli, 7’si alkollü, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 79’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 20’si emniyet kemeri takmadan, 55’i seyrüsefer ruhsatsız, 17’si sigortasız araç kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak olmak üzere toplam 531 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 74 araç ise trafikten men edildi.

İskele’de olumsuzluk tespit edilmedi

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında da, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ancak olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 3 araç sürücüsü kontrol edildi ve 211’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan, 7’si seyrüsefer ruhsatsız, 4’ü sigortasız, 1’i kayıtsız araç kullanmak olmak üzere toplam 331 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 12 araç ise trafikten men edildi.

