Karaboru operasyonu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Narkotik Şube, dün sabah saatlerinde ‘Karaboru’ ismini verdiği operasyon sonucunda 9 adet uyuşturuculu kağıt, 2 tabanca ve 10 canlı mermi ele geçirdi. Operasyon kapsamında Ali Akçam’ı tutukladı.

Gazimağusa’da dün mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında bir gün tutukluluk emri verildi. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 9 Mayıs’ta saat 03.25’te, zanlı Ali Akçam’ın, Suriçi bölgesinde bulunan evine yapılan baskında, zanlının üzerinde 8 adet sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren kağıt ile 1 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini söyledi.

Polis, evin yatak odasında, bir çanta içerisinde, bir poşette 7.65 çapında tabanca ile 5 adet canlı mermi, ayrı bir poşette ise 9 mm çapında bir tabanca ve 5 adet canlı mermi bulduklarını, yine aynı çanta içerisinde 1 adet uyuşturuculu kağıt ele geçirdiklerini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.