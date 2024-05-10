Halk öfkeli

Hüseyin ÇİÇEK

KKTC Su İşleri Dairesi’nin Yeniceköy bölgesinde yaptığı onarım çalışması nedeniyle Gazimağusa’da yaşanacak 3 günlük su kesintisinin süresinin uzatıldığı açıklandı. Gazimağusa halkı 3 gün yaşanan kesinti sonrası depolarında kalan son damla suyunda tükendiğini ve zor durumda olduklarını belirtti.

Gazimağusa Belediyesi’nden dün konuyla ilgili üzücü bir açıklama geldi.

Gazimağusa Belediyesi yaptığı açıklamada, Su İşleri Dairesi tarafından önceden 6 ile 9 Mayıs tarihleri arasında, Yeniceköy bölgesinde yapılacak çalışma nedeniyle kesintinin olacağı yönünde bir açıklama olduğu, ancak dün itibarıyla alınan yeni bilgide, Gazimağusa-İskele anayolu, eski Eyva Restoran yakınlarında oluşan başka bir patlak nedeniyle kesintinin süresinin uzayacağının öğrenildiğini ifade etti.

Su İşleri Dairesi yetkilileri tarafından arızanın ne zaman giderileceği yönünde net bir bilginin alınamadığını belirten belediye yetkilileri, söz konusu kesintilerin belediyeyi de olumsuz yönde etkilediğini ifade ederek, Su İşleri Dairesi tarafından arızaya ilişkin gelecek güncel bilgilerin halk ile paylaşılmaya devam edileceği açıklandı.