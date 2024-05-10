Hüseyin ÇİÇEK
KKTC Su İşleri Dairesi’nin Yeniceköy bölgesinde yaptığı onarım çalışması nedeniyle Gazimağusa’da yaşanacak 3 günlük su kesintisinin süresinin uzatıldığı açıklandı. Gazimağusa halkı 3 gün yaşanan kesinti sonrası depolarında kalan son damla suyunda tükendiğini ve zor durumda olduklarını belirtti.
Gazimağusa Belediyesi’nden dün konuyla ilgili üzücü bir açıklama geldi.
Gazimağusa Belediyesi yaptığı açıklamada, Su İşleri Dairesi tarafından önceden 6 ile 9 Mayıs tarihleri arasında, Yeniceköy bölgesinde yapılacak çalışma nedeniyle kesintinin olacağı yönünde bir açıklama olduğu, ancak dün itibarıyla alınan yeni bilgide, Gazimağusa-İskele anayolu, eski Eyva Restoran yakınlarında oluşan başka bir patlak nedeniyle kesintinin süresinin uzayacağının öğrenildiğini ifade etti.
Su İşleri Dairesi yetkilileri tarafından arızanın ne zaman giderileceği yönünde net bir bilginin alınamadığını belirten belediye yetkilileri, söz konusu kesintilerin belediyeyi de olumsuz yönde etkilediğini ifade ederek, Su İşleri Dairesi tarafından arızaya ilişkin gelecek güncel bilgilerin halk ile paylaşılmaya devam edileceği açıklandı.
Halk öfkeli
Boru patladı, Gazimağusa’nın önemli bir kesimi susuz kaldı
Hüseyin ÇİÇEK
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YORUMLAR
Magusalı - 8 saat Önce
O kadar beceriksizdirler ki patlakları bile gününde tesbit edip hep birlikte yapamıyorlar. Bir şehire bir hafta su veremeyeceksin istifa edin ve gidin.
Magusalı - 8 saat Önce
Bu sözüm yalnız bakana değil Başbakan da dahildir. Çünkü kabine onun kabilesidir. Ülkede bir hükümet var mı yok mu belli değil. Sorunlar diz boyu. Alt tarafı bir patlak tamiridir.
Magusalı. - 8 saat Önce
Sn. Belediye başkanı. Bu iş doktor olmaya benzemiyor. Su konusunda başkasına bağlısın. Yerel kaynaklarını aktif tutmalısın. Hiç olmazsa üç günde bir halkına su veresin. Yoksa seni arkadan virurlar. Kimseye güvenme.
Magusalı - 1 saniye Önce
Su olmayan su yani çamurlu ve acı su tonu 500 ₺ satıldığı söyleniyor.
Bakanın pozundan geçilmiyor. Bulunmaz Hint kumaşı gibi. İş yapması sıfır. Herşey göstermelik. Ben o partiye hiç oy vermedim ve vermeyeceğim.