Kefil bulamadı

Girne’de yolda karşılaştığı eski nişanlısının babasına bıçak göstererek, tehditler savuran Eyüp Karademir, hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının eski nişanlısının şimdiki erkek arkadaşından rahatsız olduğu için kızın babasını tehdit ettiği, “Seni de kızını da damadını da öldüreceğim” dediği açıklandı.

Soruşturmacı yapan polis, zanlının Girne’de meydana gelen "şiddet kullanma tehdidi, kanunsuz bıçak taşıma ve sarhoşluk" suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, 30 Eylül 2023 tarihinde saat 16.00 sıralarında Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin önünde olay çıkardığını söyledi.

Polis memuru, zanlının 134 promil alkollü içki tesiri altındayken eski nişanlısının babası olan M.S.’ye kızının yeni erkek arkadaşının kendisine tehditvari baktığı gerekçesiyle üzerinde bulunduğu 22 santim uzunluğundaki kelebek bıçağını gösterip, "kızının ölümü bundan olacak, sonra damadına, ardından sıra sana gelecek" diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu aktardı. Polis memuru, şikâyet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti.

Cezaevine gönderildi

Polis, soruşturma amaçlı 3 gündür tutuklu bulunan zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, davalarında hazır bulunmasını sağlamak amacıyla uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi. Ancak teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı, bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Zanlı ileride "şiddet kullanma tehdidi, kanunsuz bıçak taşıma ve sarhoşluk" suçlarından yargılanacak.